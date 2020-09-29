على هيئة شخصية كرتونية .. اليابان تصنع روبوتا طوله 18 مترا ووزنه 24 طنا (صور وفيديو)

تم اختبار روبوت عملاق استمد شكله من شخصية مشهورة من سلسلة رسوم متحركة شهيرة للاختبار في مدينة يوكوهاما اليابانية

تم اختبار روبوت عملاق استمد شكله من شخصية مشهورة من سلسلة رسوم متحركة شهيرة للاختبار في مدينة يوكوهاما اليابانية.

يظهر على هيئة إنسان، ويشبه الروبوت العملاق والذي شخصية كرتونية بثت في مسلسل الأطفال “Mobile Suit Gundam”، وهو مسلسل تلفزيوني شهير بث في أواخر السبعينيات.

كما ظهر الروبوت وهو يمشي وينخفض ويقوم بحركات معقدة جدا بالنسبة لحجمه الهائل، والتي أتت ضمن اختبارات طبقتها الشركة المصنعة على الإنسان العملاق.

ويبلغ ارتفاع الروبوت، بحسب “سي إن إن” الذي بدأ العمل عليه منذ عام 2014، ما يقرب من 60 قدمًا (18.29 مترا) ويزن حوالي 24 طنا.

وصنع الروبوت من أكثر من 200 قطعة صنعت من خليط من الفولاذ والبلاستيك المقوى بألياف الكربون، بحسب الشركة.

وكان من المقرر أن يتم عرض الروبوت العملاق في حديقة “Gundam Factory Yokohama”، وهو معلم جذب سياحي جديد، حيث سيسمح للمعجبين من الاقتراب منه والتعرف على كيفية إنشائه.