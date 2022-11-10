«على هامش COP27».. رئيس الوزراء يحضر حفل عشاء لوزارة التخطيط واتحاد الصناعات والبنوك

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، عشاء عمل تم تحت عنوان “نحو مزيد من حلول مناخية أكثر صمودا” على هامش فعاليات قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، ونظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واتحاد الصناعات بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، وحضره محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء.

وكان في استقبال رئيس الوزراء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

في كلمتها، خلال حفل العشاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئيس الوزراء، وتوجهت بالشكر لجميع الحضور، وقالت إن قمة المناخ COP 27 فرصة لمشاركة مبادراتهم الوطنية مع شركائنا الدوليين.

وتابعت أن مصر تعد وجهة متميزة للمستثمرين، والدولة المصرية تمضي بمعدلات نمو متسارعة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن القطاع الخاص هو العمود الفقري لنمو الاقتصاد المصري.

وتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين الحكومة والمجتمع المدني، خلال حفل العشاء.

وقال المهندس محمد السويدي إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني.

وأشاد محمد الأتربي بالمبادرة القومية، التي قامت بها وزارة التخطيط الخاصة بتنفيذ ٦ آلاف مشروع أخضر، مشيرا إلى أن البنوك جاهزة لتمويل مشروعات هذه المبادرة، وقال: “هذا يؤكد أننا نمضي على الطريق الصحيح في محاربة التغيرات المناخية”.