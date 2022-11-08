على هامش مشاركته في «COP27».. وزير الزراعة يبحث مع نظيره الأرجنتيني تكثيف التعاون بين الجانبين

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و”خوان خوسيه” وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بدولة الأرجنتين، سبل تكثيف التعاون في المجال الزراعي والقطاعات المرتبطة به بين البلدين، وذلك خلال زيارته لشرم الشيخ للمشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف الـCOP27.

واستعرض الجانبان الإمكانيات المتاحة والتقنيات الزراعية بالبلدين والتي يمكن أن تعزز علاقات التعاون المشترك، استنادا إلي التجارب الناجحة التي يمتلكها الجانبان في القطاع الزراعي من خبرات واسعة، خاصة في مجال البذور والتقاوي والتصنيع الزراعي.

وأكد الجانبان إمكانية التعاون في مجالات التقنيات الحديثة المستخدمة في الزراعة والتي من شأنها المحافظة علي خصوبة التربة وزيادة امتصاص الكربون الجوي فضلا عن التعاون في مجال التعاونيات الزراعية وتطويرها وتحديث تشريعاتها والاستفادة بالتجربة الأرجنتينية في هذا الشأن، كذلك في مجال الاستزراع السمكي والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا القطاع الحيوي والتعاون في مجال الخدمات البيطرية والأمصال واللقاحات وبناء القدرات في مجال البحوث التطبيقية وبحوث الصحراء.

كما تم الاتفاق علي زيادة حجم التبادل التجاري الزراعي وفتح السوق الأرجنتيني امام المنتجات الزراعية المصرية، كذلك نقل التجربة المصرية إلى الأرجنتين في مجال الإقراض لصغار المزارعين والتأمين علي الثروة الحيوانية، نظرا لما لها من خبرات عريضة في هذا الشأن.

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبين علي صياغة مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين تشمل جميع مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها، فضلا عن تشكيل لجنة فنية زراعية لمتابعة موضوعات التعاون بشكل دوري ومكثف وتحديد نقاط التواصل للتنسيق في هذا الشأن، بحيث تكون العلاقات الزراعية الخارجية هي نقطة التواصل من الجانب المصري،.

حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.