على هامش مؤتمر «كوكب بودابست».. وزير الري يلتقى وزراء المياه بدول الجزائر وأوغندا وأنجولا وسيراليون

عقد محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، عدداً من اللقاءات مع وزراء الموارد المائية لدول الجزائر، وأوغندا، وأنجولا، وسيراليون، لبحث سبل تعزيز التعاون مع البلدان الشقيقة ، كما التقى مع ممثلى عدد من الشركات لبحث سبل الاستفادة من أعمال هذه الشركات وما تقدمه من تكنولوجيا حديثة في تطوير المنظومة المائية في مصر وتعظيم العائد من وحدة المياه.

جاء ذلك على هامش مشاركة عبد العاطى في مؤتمر “كوكب بودابست” المنعقد بدولة المجر حالياً، والتقى مع كريم حسني وزير الموارد المائية الجزائرى، وتوجه بدعوته لزيارة القاهرة للمشاركة في أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل ومؤتمر (COP 27) ، وزيارة المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها حالياً في مجال الموارد المائية بهدف تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين ، وخاصة في مجالات الري الحديث وإعادة الاستخدام ومعالجة المياه والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية وحماية الشواطئ والإصلاح المؤسسي والتشريعي.

وأكد عبد العاطى على أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية ، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية.

كما التقى عبد العاطى، سام مانجوشو شيبتوريس وزير المياه والبيئة بدولة أوغندا ، وتم استعراض موقف مشروعات التعاون المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها فى الفترة القادمة ، كما تم متابعة موقف تنفيذ مشروع تطهير الحشائش بمنطقة كسيسى الأوغندية ، والاتفاق على قيام الدكتور عبد العاطى بزيارة دولة أوغندا قريبا لافتتاح عدد من المشروعات التنموية التى تقوم مصر بتنفيذها بدولة اوغندا.

كما التقى عبد العاطى، لوكريسيو الكسندر وزير المياه الأنجولي، ووجه الدعوة له للمشاركة في أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر (COP 27) ، مع الإشارة للتعاون الكبير القائم بين مصر والدول الإفريقية في مجال المياه.

ومن جانبه أشار الوزير الأنجولي للتجارب الناجحة على الأنهار الدولية المشتركة بين أنجولا وجيرانها التى يتم ادارتها بشكل تشاركى لتحقيق المنفعة للجميع ، ووجود تعاون بين الدول عند تنفيذ أى مشروعات بدول المنابع في كافة المراحل بدءاً من مراحل الدراسات والتصميم وصولاً لمراحل التنفيذ والتشغيل.

والتقى فيليب لانسانا وزير الموارد المائية بدولة سيراليون ، ووجه عبد العاطى الدعوة له لزيارة مصر لعقد جلسات موسعة لتنسيق التعاون بين البلدين فى مجال المياه، والتعرف على المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها حالياً في مجال الموارد المائية بهدف تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

وأشار عبد العاطى للإمكانات التدريبية المتميزة التى تمتلكها الوزارة، مثل المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذى يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا ، ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية ، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة التى تعقد سنوياً بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

كما التقى الدكتور عبد العاطى بممثلى شركتى Water Budapest & HTWC ، وتم عرض أنشطة الشركات في مجال تحلية مياه البحر ومعالجة المياه.