على هامش مؤتمر المناخ COP27.. وزير الزراعة يبحث مع نظيريه السنغالي والصومالي التعاون المشترك

اختتم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقاءاته ومباحثاته الثنائية على هامش قمة المناخ، بلقاء وزيري الزراعة في السنغال والصومال، وبحث معهما آفاق التعاون المشترك ودعم مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام Fast التي أطلقتها الوزراة في قمة المناخ .

وفي بداية الاجتماع ‏”القصير” رحب بنظيره السنغالي وأكد أن مصر تضع نصب أعينها التنمية الشاملة في أفريقيا لتحسين وتطوير سبل العيش لشعوب القارة.

وأكد أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم إلى الأشقاء الأفارقة ‏أشار القصير إلى معرض التقاوي الذي تقيمه وزارة الزراعة المصرية في المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ ودعا نظيره السنغالي لزيارة هذا المعرض .

وأكد أيضا على المضي قدما في اتخاذ إجراءات توفير تقاوي القمح المعتمدة.

‏ومن جانبه أكد الوزير السنغالي انه يتطلع إلى التعاون مع مصر في مجال إنتاج تقاوي المحاصيل الاستيراتيجية نظرا للظروف التي تمر بها دول العالم المختلفة والحاجة الماسة لتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها خاصة دول العالم النامي، ومن بين المحاصيل التي يهتم بها الجانب السنغالي هو القمح نظرا للاستهلاك المتزايد من الخبز.

وأشار إلى أن الجانب السنغالي قام بتنفيذ تجارب علي بعض تقاوي القمح المصرية وقد نجحت هذه التجارب بشكل كبير ولدي السنغال رغبة عارمة للتعاون مع الجانب المصري في هذا الشأن .

وفي سياق متصل التقى القصير حسن حسين محمود وزير الزراعة الصومالي حيث بحث الجانبان التعاون في مجال الثروة الحيوانيه والسمكية والتدريب وبناء القدرات.