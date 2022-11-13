على هامش قمة المناخ cop27.. وزير الزراعة يبحث مع نائب مدير «الفاو» آليات تنفيذ مبادرة التحول المستدام FAST

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ماريا هيلينا سيميدو نائب مدير منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” على هامش قمة المناخ cop27 المنعقدة حاليًا في مدينة شرم الشيخ، وبحث معها آليات تنفيذ مبادرة التحول المستدام FAST .

وخلال اللقاء أشاد “القصير” بدور منظمة الفاو خلال الإعداد لقمة المناخ وأيضًا التعاون في إعداد وإطلاق مبادرة التحول المستدام (FAST).

وقال إن هناك أيضًا علاقات تاريخية وتعاون كبير مع الفاو في كثير من المشروعات الزراعية المشتركة مع وزارة الزراعة.

واقترح “القصير” عقد اجتماع تنسيقي مع الفاو بعد انتهاء قمة المناخ لاعتماد خطة ووضع آلية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مبادرات خلال القمة، خاصة مبادرة التحول المستدام (FAST)، وكذلك مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها السعودية.

وأضاف وزير الزراعة أن هناك دعما دائما من القيادة السياسية المصرية إلى الاشقاء الافارقة، مشيرًا إلى أن المبادرة المصرية سوف تكون مظلة للعديد من المشروعات في مجال الزراعة والأمن الغذائي للعديد من دول المنطقة.

ولفت إلى أن قطاع الزراعة ما زال يحتاج من الفاو للتعاون في إيجاد حلول لبعض المشكلات، ومنها تفتت الحيازة الذي يمثل حوالي 80 % من مساحة الأرض في مصر وأفريقيا، وكذلك التعاون في إيجاد آلية للتأمين على المحاصيل الاستراتيجية.

وخلال اللقاء أشاد “القصير” أيضا بالعاملين بمكتب منظمة الفاو بالقاهرة على تعاونهم المثمر والبناء مع وزارة الزراعة.

من جانبها، أعربت “سيميدو” عن سعادتها بتواجدها في مصر والمشاركة بقمة المناخ، موجهة الشكر للحكومة والقيادة المصرية على هذا التنظيم الرائع للقمة، وأشارت إلى أن قطاع الزراعة لأول مرة يتم الاهتمام به في مؤتمرات المناخ وهذا يحسب للحكومة المصرية.

وقالت إن مبادرة FAST التي أطلقها وزير الزراعة أمس هي ثمرة جهد وتعاون ما بين المنظمة والوزارة، وسوف يتم تقديم الدعم الكامل لها وأنها تتفق مع كل ما طرحه وزير الزراعة خلال اللقاء.

واتفقا الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارة والفاو لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق وكذلك متابعة مخرجات قمة المناخ .

حضر اللقاء د نصر الدين حاج، الأمين ممثل الفاو في مصر والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وبعض قيادات الوزارة والمنظمة الدولية.