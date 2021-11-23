سيـــاســة

على هامش قمة الكوميسا .. السيسي يلتقي رئيس جمهورية مدغشقر

وأعرب رئيس مدغشقر عن تقديره العميق لمصر حكومة وشعبا، مثمنا تميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين
أحمد إسماعيل 5:42 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21 5:42 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم ، مع الرئيس أندريه راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، وذلك على هامش انعقاد قمة الكوميسا في العاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب الرئيس بزيارة رئيس مدغشقر إلى مصر، مشيدا برئاسته للكوميسا خلال الفترة الماضية، وبالعلاقات الوثيقة التي تربط مصر بشقيقتها مدغشقر، ومؤكدا حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجاري وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.

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من جانبه؛ أعرب رئيس مدغشقر عن تقديره العميق لمصر حكومة وشعبا، مثمنا تميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، ومؤكداً حرصه على الاستمرار في تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة، لاسيما في إطار المجالات التنموية والفنية المختلفة.

وتباحث الجانبان بشأن أهم الملفات المطروحة على جدول أعمال الكوميسا، خاصةً ما يتعلق بتعزيز الجهود القائمة لتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، حيث أكد رئيس مدغشقر ثقته في قدرة مصر على مواصلة العمل على دفع أطر التعاون المشترك داخل الكوميسا، لاسيما في ظل نجاحها اللافت في قيادة دفة العمل الأفريقي المشترك أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019.

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كما تطرق اللقاء إلى استعراض عدد من موضوعات التعاون الثنائي، خاصة أمنيا واقتصاديا وتنمويا، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات القارية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق بما يسهم في تلبية طموحات شعوب القارة نحو تحقيق التنمية والازدهار.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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