على هامش قمة أفريقيا للمناخ.. «مدبولي» يلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاء مع ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) ، على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا يومي 5 و 6 سبتمبر الجاري.

وتوجه رئيس الوزراء خلال اللقاء بالتهنئة للسيدة ميمونة محمد على قيادتها المتميزة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ونجاحها في تحويل العجز المالى إلى فائض، فضلاً عن إعادة هيكلة الهابيتات بطريقة مكنتها من تعزيز أنشطتها.

وأعربت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عن شكرها لمصر على دعمها ومساندتها لجهود الهابيتات، كما أكدَت تطلع البرنامج لفعاليات النسخة الثانية عشرة من اجتماعات المنتدى الحضري العالمي عام 2024، والتى تستضيفها مصر.

وأطلعت ميمونة محمد، رئيس الوزراء، على آخر المستجدات الخاصة بالتنسيق مع الوزارات المعنية فى مصر بشأن كافة الأمور التنظيمية واللوجستية لاستضافة مصر لفعاليات المنتدى الحضرى العالمي.

وأعربت عن ثقتها فى أن مصر سوف تنظم نسخة متميزة من اجتماعات المنتدى، بعد نجاحها اللافت في تنظيم فعاليات COP27.