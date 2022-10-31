على نور الدين: «ريدهات» تنظم مؤتمرًا مع IDC فى ديسمبر.. و10 أضعاف نموًا فى حجم أعمالها

تعمل شركة ريدهات لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر مع مؤسسة الأبحاث التسويقية IDC على تنظيم مؤتمر خلال ديسمبر المقبل، بمشاركة العديد من رؤساء مجالس الإدارات داخل شركات تكنولوجيا المعلومات، كما تعتزم تنظيم آخر مع وزارة الاتصالات.

وقال على نور الدين، المدير الإقليمى للشركة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن ريدهات تتبنى رؤية طموحة تسعى لدعم خطة الدولة المصرية لاستكمال مشروعات التحول الرقمى عبر تقديم حلول برامج «مفتوحة المصدر» إلى جهات حكومية خاصة تعمل فى السوق المحلية.

وأوضح «نور الدين» لـ«المال» أن ريدهات قررت التوسع فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنهاية عام 2019، وقامت بافتتاح مكاتب لها فى كل من السعودية والدوحة ومصر.

وألمح إلى أن الشركة دشنت مكتبًا بالقاهرة مطلع أكتوبر الحالى من أجل خدمة كل الأسواق المجاورة، وفى مقدمتها دول أفريقيا والخليج، خاصة أن تكلفة العمالة فى مصر تجعلها سوقًا واعدة وتنافسية لتسويق منتجات الشركة، وتخطط لزيادة أعداد موظفيها خلال المرحلة المقبلة.

ونوه عن نمو حجم أعمال الشركة خلال العامين الماضيين فى مصر والمنطقة بمعدل 10 أضعاف، لافتا إلى أن ريدهات تتعاون مع عملائها من خلال وكلاء معتمدين.

فى سياق متصل، ألمح إلى أن الشركة تقدم برنامجًا لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات للتدريب على حلول الأتمتة والبرمجيات من أجل تأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف أن تأهيل الكوادر يتم عبر 4 مراحل، أولاها تدريب الطلاب من خلال التعاون مع أكثر من 10 جامعات على مستوى الجمهورية، عبر ورش عمل خاصة، ويحصل الطالب بعدها على شهادة معتمدة مقابل رسوم بسيطة، بينما تتضمن المرحلة الثانية التركيز على شركاء العمل من خلال تأهيلهم على استخدام منتجاتها.

وتابع أن المرحلة الثالثة ترتكز على التدريب فى إطار التعاون مع وزارة الاتصالات وجهات أخرى من خلال إتاحة تدريب موظفيها على منتجات وبرمجيات ريدهات، وأخيرًا مرحلة الاشتراكات التعليمية، وهى حق أى شخص فى الالتحاق بالدورات التدريبية الخاصة بالشركة والحصول على5 شهادات فى المجالات التى يريد التخصص فيها

ولفت إلى أن الشركة تتعاون مع منصة مصر الرقمية فى توفير واتاحة الحلول البرمجية لها، إضافة إلى الاتفاق مع وزارة الاتصالات فى تدريب عدد من الكوادر البشرية.

على صعيد آخر، قال إن شركته تمتلك برنامجًا متخصصًا لدعم رواد الأعمال يحمل اسم Red Hat Innovate إيمانًا منها بأن الدول الكبرى مثل ألمانيا وأمريكا واليابان والصين وبريطانيا يمثل اقتصادها الرقمى %50 من إجمالى الناتج.

وأكد أن شركته ستشارك فى قمة المناخ التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل من خلال شريك استراتيجى عالمى، وذلك بهدف استعراض منتجاتها وحلولها على هامش فعاليات الحدث الدولى لإبراز دور التكنولوجيا والتحول الرقمى فى الحد من الانبعاثات الكربونية وعوادم السيارات.

وذكر أن «ريدهات» لديها اتفاقات مع 28 بنكا محليا من بينها 15 يعتمد كليا على حلولها، معتبرًا أن القطاع المصرفى يشهد تطورًا ونموًا كبيرًا فى الفترة الأخيرة منذ ظهور جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أن شركته توفر الحلول الأمنية اللازمة لتأمين المنظومات البنكية وضمان حماية بيانات العملاء، بجانب إتاحة أنظمة مؤمنة لضمان عدم الاختراق وتحقيق التكامل للمؤسسات وضمان سريان عملها على أكمل وجه.

يذكر أن ريدهات تتواجد فى أكثر من 40 دولة حول العالم عبر 100 مكتب، وتضم نحو 20 ألف موظف، وتتخذ من الإمارات مقرًا رئيسيًا لإدارة أسواق المنطقة.