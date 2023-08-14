على مستوى 250 فرع..البنك الأهلي: 7.8 مليار جنيه حصيلة وثائق تمويلية لمنتج «معاش بكره» بالجنيه

قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إنهم أطلقوا منذ عامين ونصف، منتج معاش بكره بالجنيه المصري في فبراير 2020، موضحا أنهم حصلوا وثائق تمويلية بـ 7.8 مليار جنيه، على مستوى 250 فرع من إجمالي أكثر من 650 فرع من فروع البنك الأهلي.

أضاف عكاشة خلال طرح أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، أن وثيقة المعاش بالدولار للمصريين بالخارج تختلف على أي منتج تأميني، مشيرا إلى أنها تخدم المصريين في الخارج، وتلبي احتياجاتهم.

أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج

وأكد عكاشة أنها أول مرة يكون هناك منتج تأميني بالدولار في السوق المصرية، مشيرا إلى أنه ليس فقط من الناحية التأمينية، فعندما يكون هناك منتج تأميني بنكي، يشجع على الشمول المالي.

وتابع:« نشرك المصريين في الخارج، في المنظومة المصرفية، ولا يعني التعامل مع البنوك فقط وإنما من خلال قنوات معروفة، لتحويل الأموال للحصول على المعاش كجزء مكمل من خطة الدولة، وسياسة البنك المركزي، واستراتيجية البنك الأهلي».

وتبدأ شركة تأمين مصر لتأمينات الحياة اليوم الإثنين، طرح أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، في فروع البنك الأهلي المصري، لتحفيز المصريين المقيمين بالخارج على زيادة التحويلات الدولارية، وتوفير الحماية الاجتماعية من خلال معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.