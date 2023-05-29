على مساحة 400 فدان.. الثروة السمكية تطرح عدة مزارع للانتفاع لمدة 5 سنوات

طرح جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية التابع لمجلس الوزراء حق استغلال عدد من المزارع في نطاق عددا من المحافظات أهمها السويس ودمياط، وذلك لمدة حق انتفاع تصل الى 5 سنوات والتي من المقرر عقد المزايدة يومي 7 و 8 يونيه المقبل، حسب كراسة الشروط التي اطلعت عليها ” المال” .

وتم طرح مزرعة على مساحة 36 فدان بجهة قرية رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء.

كما تم طرح مزرعة سمكية بجهة الرطمة بمحافظة دمياط على مساحة 20 فدان والتي من المقرر أن يتم عقد المزايدة يوم 7 يونيه المقبل.

كما تم طرح 8 مزارع سمكية بجهة ضرغام بمحافظة دمياط على مساحة تصل الى 264 فدان، وذلك لمدة استغلال تصل الى 5 سنوات، وزيادة سنوية تصل الى 5% سنويا في مقابل حق الانتفاع، والتي من المقرر أن يتم عقد جلستها 8 يونيه المقبل.

كما تم طرح 5 مزارع بمنطقة شطا بمحافظة دمياط وذلك على مساحة تصل الى 80 فدان، وذلك لمدة 5 سنوات أيضا وبزيادة تصل الى 5% سنويا من مقابل الانتفاع.

وكانت قد طرحت هيئة الثروة السمكية مؤخرا 4300 فدان فدان في نطاق محافظة الإسكندرية بمنطقة حوض الـ 2000 فدان ببحيرة مريوط.

وكان وزير الزراعة السيد القصير قد كشف مؤخرا، عن دعم مستأجرى المزارع السمكية ولاية هيئة الثروة السمكية الذين انتهت عقود الإيجار لهم منذ فترة، موضحا أنه تمت الموافقة مؤخرا من مجلس الوزراء بناءً على عرضنا على إتاحة تجديد حق الانتفاع للمستأجرين للمزارع السمكية، والتي قد انتهت عقودهم منذ فترة وأيضاً الموافقة على أن يتم جدولة المديونيات المستحقة عليهم.

وأوضح وزير الزراعة، أنه تم تطوير المفرخات لإنتاج زريعة المياه العذبة والمالحة لتنمية البحيرات وتلبية احتياجات المزارع السمكية والقضاء على الصيد الجائر، حيث تم إنشاء وتطوير مفرخ الكيلو 21 الاسكندرية بطاقة تصل إلى 15 مليون أصبعية من أسماك المياه المالحة وأيضاً مفرخ للمحاريات بالإسماعيلية بطاقة 500 مليون زريعة في السنة، وجار افتتاح مفرخ بورسعيد لإنتاج 10 ملايين أصبعية من أسماك المياه المالحة.

كما طرح مركز البحوث الزراعية عبر الادارة المركزية لشئون محطات البحوث والتجارب الزراعية، قطعة أرض بمنطقة بهتيم على مساحة 12.6 ألف متر وذلك بحق الانتفاع لمدة عام.

فيما تم طرح مساحة تصل الى 8 أفدنة بمحطة البحوث الزراعية بالاسماعيلية وذلك بواقع عام أيضا وذلك بحد أقصى يصل الى 3 سنوات.