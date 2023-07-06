على مساحة 3 آلاف فدان.. وزيرة البيئة : إنشاء غابات شجرية لإنتاج الأخشاب من مياه الصرف المعالج بمصر

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة شريف الزيات الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية للغازات والوفد المرافق له ، وذلك لمناقشة سبل دعم تنفيذ مشروع انتاج اخشاب ال MDF من زراعة غابات شجرية على مياه الصرف المعالج، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة لدعم الاستثمار البيئي وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، حيث حضر اللقاء الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ومحمد معتمد مساعد الوزيرة للاستثمار البيئي والدكتور عيد الراجحى مسئول ملف معالجة المياه بوزارة البيئة.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اللقاء على حرص الوزارة على تعزيز سبل الاستثمار البيئي في مصر، خاصة بعد تغيير لغة الحوار حول البيئة فى مصر خلال السنوات الأخيرة بتوجيهات من رئيس الجمهورية ، بحيث لا تركز فقط على الحد من التلوث، ولكن تهتم بصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة، ومواكبة التوجه العالمي بالتعامل مع البيئة من منظور اقتصادي يقوم على خلق فرص عمل خضراء واستثمارات مستدامة، وخلق علاقة منفعة متبادلة بين البيئة وقطاعات التنمية المختلفة كالصناعة والسياحة والاستثمار.

وأشارت وزيرة البيئة إلى بتجربة تحويل التحدي إلى فرصة في مواجهة ظاهرة السحابة السوداء من خلال دعم المزارعين للتخلي عن حرق قش الأرز، وإعادة تدويره لإنتاج أعلاف واسمدة، وأيضا الاستثمار في مجال المخلفات بعد تنفيذ البنية التحتية للمنظومة، والبدء في أول مشروع لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بالتعاون مع الجانب النرويجي، وطرح فرص الاستثمار في المحميات الطبيعية للقطاع الخاص بتنفيذ النزل البيئية وتقديم الأنشطة والخدمات لتتناسب مع نوع جديد من السياحة وهى تسمى السياحة البيئية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة بذلت العديد من الجهود لدعم الصناعة لتحقق التوافق البيئي، وذلك من خلال تقديم منح وقروض ميسرة من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لمساعدة الشركات الصناعية على تنفيذ خطط توفيق الأوضاع البيئية، بما يساعد على خلق ميزة تنافسية عالمية للمنتج المصري.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أنه يتم حاليا التحضير لأول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي في أواخر الشهر الحالى بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والذى سيقدم فرص الاستثمار الواعدة في مجال البيئة والمناخ، ومنها مشروعات إعادة تدوير المخلفات، وزراعة نباتات الجوجوبا على مياه الصرف الصحي المعالج لإنتاج زيوت ذات قيمة اقتصادية، وقصص النجاح الواقعية للمشروعات المنفذة في مجال البيئة، إلى جانب إطلاق أول منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، نعرض من خلالها قصص النجاح وأرقام ومؤشرات كل قطاع، للتسهيل على القطاع الخاص التعرف على الفرص المتاحة، حيث سيتم طرح ٦ فرص تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها، إلى جانب ٤٠ فرصة أخرى يتم دراستها.

انشاء الغابة فى مدينة السادات

ومن جانبه، أكد السيد شريف الزيات الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة أنها تعمل في مصر على مدار أكثر من عشرين عام باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار، وتسعى لتوطين عدد من الصناعات لتقليل الاستيراد ومنها مشروع زراعة غابات شجرية على مياه الصرف المعالج لإنتاج اخشاب MDF، لتقليل استيراد هذا النوع من الأخشاب وتعزيز دور مصر لتكون مركز إقليمي لتصنيع هذه الأخشاب، مؤكدا أن المشروع يقوم على مياه الصرف الصحي المعالج من المحطات القريبة منه ويتطلب معايير معينة لتلك المياه، حيث تم بدء المشروع بزراعة ما يقرب من 3 آلاف فدان في مدينة السادات بالاعتماد على محطة الصرف المعالج، وتم بناء مصنع للاخشاب سيبدأ إنتاجه قريبا، إلى جانب البدء في زراعة غابة أخرى في وادي النطرون.

وقد أشادت وزيرة البيئة بالمشروع لما يقدمه من مزايا بيئية واقتصادية للدولة، سواء بتوطين الصناعة واعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج وزراعة أشجار تساعد على تنقية الهواء والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يمكن أن يساهم في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة لمصر، مؤكدة أن الوزارة ستقدم كافة سبل الدعم في التأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لمياه الصرف المعالجة التي تعتمد عليها الغابة، وبذل كافة الجهود من أجل التأكد من مطابقة مياه الصرف الصناعي للمعايير البيئية ومدى الالتزام بتنفيذ خطط توفيق الأوضاع وإقامة محطات المعالجة الذاتية لمياه الصرف الصناعي لها، والتنسيق مع الوزارات المعنية فيما يخص متابعة التزام محطات الصرف الصحي والمنشآت الصناعية بمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي.