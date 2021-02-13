استثمار

على مساحة 296 فدانا .. التوقيع على الرسومات الخاصة بتطوير كفرالشيخ الجديدة

كما تم الانتهاء من آخر الإجراءات التحضيرية للبدء خلال هذا الأسبوع في الأعمال التنفيذية لبناء العمارات السكنية بشرق وغرب العاصمة
السيد فؤاد 6:13 م, السبت, 13 فبراير 21 6:13 م, السبت, 13 فبراير 21

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أعلنت محافظة كفر الشيخ عن توقيع اللواء جمال نور الدين، المحافظ، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الرسومات الخاصة بتطوير محافظة كفرالشيخ الجديدة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات.

وفي هذا الصدد، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم الانتهاء من آخر الإجراءات التحضيرية للبدء خلال هذا الأسبوع في الأعمال التنفيذية، لبناء العمارات السكنية بشرق وغرب العاصمة، بوضع الأساسات لعمارات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والاستثماري بـ3 مناطق الأولى على مساحة 185 فدانًا بجوار ميدان الملك عبدالله.

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وأضاف محافظ كفر الشيخ، والمنطقة الثانية على قطعة أرض بمساحة 30 فدانا بمنطقة شرق مدينة كفر الشيخ، والمنطقة الثالثة على مساحة 108 فدادين غرب مدينة كفر الشيخ “جنوب وشرق عمارات الإسكان الاجتماعي الحالي بغرب المدينة، وبذلك تنتهي معاناة المواطنين الحاجزين، والتي تجاوزت 17 عاما.

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بقلم السيد فؤاد

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