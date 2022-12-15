على مساحة 22.1 ألف فدان.. اعتماد المخطط الإستراتيجي لمدينة بورسعيد الجديدة «سلام»

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرفق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًّا باعتماد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة بورسعيد الجديدة “سلام”، المخصصة بالقرار الجمهوري رقم 589 لسنة 2019 بشأن إنشاء تجمع عمراني جديد يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة (22153.95) فدان لإنشاء المدينة.

وفي السياق نفسه، أكد وزير الإسكان مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستهدفة بمختلف القطاعات، وذلك تنفيذًا للهدف القومي الأول للمخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، وهو مضاعفة المعمور من 7- 14%.

وأوضح بيان أصدرته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، الخميس، أن إجمالي مساحة المدينة الجديدة بلغ 22153.95 فدانًا.