على مساحة 146 فدانا.. الثروة السمكية تطرح عدة مزارع للانتفاع في دمياط

طرح جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية التابعة لمجلس الوزراء حق استغلال عدد من المزارع في نطاق محافظة دمياط، وذلك لمدة حق انتفاع تصل إلى 25 عاما.

وحدد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تأجير مساحة تصل الى 36 فدانا بمنطقة دمياط بجهة درغام، إضافة إلى مساحة أخرى قدرها 20 فدانا بجهة الرطمة بدمياط، إضافة إلى 3 أفدنة أخرى ومساحة رابعة على مساحة 6 أفدنة.

كما أشار الجهاز إلى طرح مساحة قدرها 14 فدانا بجهة درغام، والسادسة تصل إلى 20 فدانا، إضافة إلى 22 فدانا بمنطقة الساحل والواقع ضمن محافظة دمياط أيضا.

كما تم طرح مساحة تقع على 33 فدانا بجهة شطا بدمياط إضافة إلى مساحة تصل إلى 6 أفدنة.

ومن المقرر أن تعقد المزايدات على تلك الأراضي والمساحات يوم 7 مايو المقبل.

وكانت قد طرحت هيئة الثروة السمكية مؤخرا 4300 فدان فدان في نطاق محافظة الإسكندرية بمنطقة حوض الـ 2000 فدان ببحيرة مريوط.

وكان وزير الزراعة السيد القصير قد كشف مؤخرا، عن دعم مستأجرى المزارع السمكية ولاية هيئة الثروة السمكية الذين انتهت عقود الإيجار لهم منذ فترة، موضحا أنه تمت الموافقة مؤخرا من مجلس الوزراء بناءً على عرضنا على إتاحة تجديد حق الانتفاع للمستأجرين للمزارع السمكية، والتي قد انتهت عقودهم منذ فترة وأيضاً الموافقة على أن يتم جدولة المديونيات المستحقة عليهم.

وأوضح وزير الزراعة، أنه تم تطوير المفرخات لإنتاج زريعة المياه العذبة والمالحة لتنمية البحيرات وتلبية احتياجات المزارع السمكية والقضاء على الصيد الجائر، حيث تم إنشاء وتطوير مفرخ الكيلو 21 الاسكندرية بطاقة تصل إلى 15 مليون أصبعية من أسماك المياه المالحة وأيضاً مفرخ للمحاريات بالإسماعيلية بطاقة 500 مليون زريعة في السنة، وجار افتتاح مفرخ بورسعيد لإنتاج 10 ملايين أصبعية من أسماك المياه المالحة.