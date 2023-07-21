على مساحة 14 ألف متر مربع.. «البحيرة» تستهدف تطوير حديقة اللوتس بدمنهور

أعلنت محافظة البحيرة عن أنها تسعى الى تطوير حديقة اللوتس بمنطقة أبو الريش بدمنهور والتي تعد من أهم الحدائق الطبيعية بالمحافظة وتقع على مساحة تصل الى قرابة 14 ألف متر مربع.

وحسب مصادر مطلعة، فان المحافظة طرحت مسابقة بين المعنيين في هذا النشاط ليتم التقدم بمقترح يشمل تجديد الحديقة وتطوير المباني واستغلال المساحات الشاغلة بها والمناطق المحيطة بها.

وأوضحت المصادر، أنه في حالة قبول المقترح سيتم عرضه على السلطة المختصة وتطبيقه على أرض الواقع لاعتماده.

وتقوم محافظة البحيرة بتنفيذ العديد من المشروعات، والتي بلغ عددها أكثر من 4000 مشروعًا فى كافة المجالات بتكلفة إجمالية بلغت قيمتها ما يربو على 80 مليار جنيه، حسب بيانات محافظة البحيرة المعلنة خلال الايام الأخيرة.

وتصدر قطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى قمة المشروعات التى تم تنفيذها بكافة مراكز وقرى المحافظة بواقع 185 مشروع بتكلفة نحو 15 مليار جنيه تمثلت فى إنشاء محطات جديدة لمياه الشرب والصرف الصحى وكذلك مد شبكات جديدة وروافع للمياه لاستيعاب الكثافة السكانية للمواطنين.

وفى قطاع الكهرباء تم تنفيذ 530 مشروعا جديدا بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليار جنيه، وفى قطاع الصحة بلغت التكلفة الإجمالية لحجم المشروعات التى تم تنفيذها 4.2 مليار جنية تمثلت فى 152 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه.

ومن أهم المشروعات الطبية التى تم تنفيذها المستشفى التخصصى بالمعهد الطبى القومى بدمنهور ومستشفى كوم حمادة الجديدة ومستشفى دمنهور العسكرى ومستشفى الكبد بمنطقة دنشال بدمنهور.

ومن أجل رفع مستوى الخدمات التعليمية ومواجهة كثافة الفصول الدراسية تم تنفيذ 550 مشروعا جديدا لإنشاء وترميم المدارس بتكلفة 2 مليار و550 جنيه بمختلف القرى والمراكز خاصة بالمناطق النائية.

وفى قطاع الإسكان تم تنفيذ 7992 وحدة سكنية بتكلفة مليار و48 مليون جنيه وتم تسليم 3711 وحدة منهم إلى مستحقيها بلغت تكلفتها 454 مليون جنيه.

وفى قطاع التعليم العالى تم تنفيذ 10 مشروعات بتكلفة 1.56 مليار جنيه وتم استلام 8 مشروعات منها مبنى كلية الهندسة بجامعة دمنهور والورش الملحقة وكذلك مبنى المعامل المركزية ومبنى كلية رياض الأطفال ومنظومة الحماية المدنية وتوصيل المرافق والخدمات ومبنى كلية التمريض وجارى العمل بـ 3 مشروعات بتكلفة 1.45 مليار جنيه وهى مبنى كلية طب الأسنان، ومبنى كلية الطب والمستشفى الجامعى بمنطقة الأبعادية على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى.

وتعد محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية بإجمالى 1.9 مليون فدان وتضم 630 جمعية زراعية، وتضم المحافظة 67 مزرعة ألبان بطاقة إنتاجية وكذا 291 مزرعة تسمين مواشى بطاقة إنتاجية 64 ألف طن فى السنة.

وشهد قطاع الزراعة تنفيذ عدة مبادرات منها مشروع البرايم الذى يهدف إلى تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين ومشروع الرى الحقلى بهدف تغير نظام الرى من الرى بالغمر إلى الرى الحقلى بالكهرباء وتغطية المراوى المكشوفة وكذلك مشروع IFAD لتدعيم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالإضافة إلى مشروع منظومة GIZ لمتابعة مشروعات تطوير الرى الحقلى، وفى قطاع التموين تم تنفيذ 50 مشروعا جديدا بمختلف المدن والمراكز بتكلفة 232 مليون جنيه.

وشهدت محافظة البحيرة خلال الفترة الماضية إقامة أول مجمع سكنى حرفى بمنطقة فرهاش بحوش عيسى المقام على مساحة 14 فدان ويضم 386 وحدة سكنية و209 ورشة صناعية و28 وحدة إدارية و178 محال و8 مبانى بنسبة تنفيذ 100٪ وبتكلفة إجمالية 271 مليون جنيه.

كما شهد مركز حوش عيسى انشاء المجمع الصناعى للنسيج بحوش عيسى والمقام على مساحة 15 فدان ويضم 3 مناطق خدمية و4 مناطق إدارية و864 ورشة ويوفر 9 آلاف فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية 1.4 مليار جنيه بجانب تكلفة الترفيق التى بلغت 14 مليون جنيه.

ويعتبر المشروع القومى لتنمية وتطوير مدينة رشيد من أهم مشروعات الجمهورية الجديدة لتحويل هذه المدينة العريقة إلى منطقة سياحية عالمية بتكلفة أكثر من 2مليار جنيه.

وشهدت محافظة البحيرة إنشاء مدينة رشيد الجديدة التى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2019 بتخصيص مساحة 3185 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية مقسمة إلى 3 مساحات” 443 فدان المثلث الذهبى – 2000 فدان – 742 فدان” وبوجهة شاطئية بطول 10 كم.

وكذلك يعتبر مشروع ميناء الصيد برشيد من أهم المشروعات الجديدة بالبحير بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه على مساحة 48 ألف متر.

وفى هذا السياق شهدت المناطق الصناعية بوادى النطرون وحوش عيسى إقامة مشروعات عديدة بلغت 335 مشروعًا بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون و85 مشروعًا بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى.

كما شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة انشاء أول منطقة تجارية لوجستية باستثمارات تقدر بأكثر من 10 مليارات جنيه يمكن لها أن توفر حوالى 10 آلاف فرصة عمل للشباب.