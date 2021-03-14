الإسكندرية

على مساحة 10 آلاف متر مربع .. إزالة 26 حالة تعدٍ بنطاق 6 مراكز بالبحيرة

مع متابعة أعمال الرصف بـ٣ طرق بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية 6 ملايين و55 ألف جنيه
السيد فؤاد 7:45 م, الأحد, 14 مارس 21 7:45 م, الأحد, 14 مارس 21

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شدد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( بدر –  دمنهور – الدلنجات – كفر الدوار – أبو حمص – حوش عيسى ) عن إزالة ٢٦ حالة تعدي على مساحة ١٠٢٢٧ م٢ .

وتركزت الإزالات في ٧ مخالفات مباني بالطوب الأبيض الحجري بمساحة ٦٥٠٠ م٢ بنطاق الوحدة المحلية لقرية أبو بكر الصديق بمركز بدر عبارة عن ٦ عنابر دواجن وسور، كما تم إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص بمساحة ١٥٠ م٢، بقرية عين جالوت بوحدة النجاح .

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كما تركزت في إزالة ١٠ حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ١٥٢٠ م٢ بنطاق قرى الأبعادية وسنهور وشرنوب بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وإيقاف أعمال وردم حفر ، بالاضافة الى إزالة حالة تعدي بالمهد على الأراضي الزراعية بمساحة ٧١٥ م بقرية طيبة بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

وتم إزالة حالة تعدي على الرقعة الزراعية بمساحة ٧٠٠ م٢ بقرية دفشو بكفر الدوار عبارة عن تشوينات زلط ورمل، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة كفر الدوار البلد، والتحفظ على “الخلاطة وسيارة المياة” المستخدمين في الأعمال، كما تم إزالة ٤ حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ٣٩٢ م بقري جواد حسني وبلقطر بأبو حمص عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وسملات طولية وقواعد خرسانية .

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وتم إزالة شدة خشبية بقرية أبو الشقاف بحوش عيسى بمساحة ٢٥٠ م٢ .                    

وفي نفس السياق أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة على أنه جاري العمل على إنهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمه للمواطنين .

وقامت مديرية الطرق والكباري بالبحيرة برئاسة المهندس فايز الجندي  بمتابعة بدء أعمال رصف الطبقة السطحية لطريق سندرينا مركز المحمودية بطول ٢ كم بتكلفة ٣ ملايين جنية ضمن الخطة الاستثمارية.

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كما تم أعمال توسعة ورصف طريق دفشو مركز كفر الدوار بطول ٠.٧٥ كم بتكلفة مليون جنية ، بالاضافة الى الإنتهاء من أعمال الطبقة السطحية لطريق سكة الباشا مركز الرحمانية بطول ١ كم وسند الجوانب بالدبش بتكلفة ٢.٥٥ مليون جنية خطة الصيانة ورد الشئ لأصله.

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بقلم السيد فؤاد

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