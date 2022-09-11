على مدار 5 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

تبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، عن سبتمبر الجاري يوم 21 من الشهر، وعلى مدار 5 أيام، حيث تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها بمراعاة عدد العاملين، والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

بدءا من يوم 21 من الشهر

قال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 21 من الشهر، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة أخرى يوم 22، وجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 25 و26 و27 سبتمبر.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار «كورونا».