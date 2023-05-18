على متنها 917 سائحا.. ميناء بورسعيد السياحي يستقبل السفينة Vaiking Mars

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء بورسعيد السياحي عصر اليوم السفينة السياحية Vaiking Mars القادمة من ميناء شرم الشيخ ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر قدومها إلى ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية وعلى متنها 917 راكاب و455 طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد وسوف يتم تنظيم رحلات سريعة للركاب لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف المختلفة، سيتم عمل جولات حرة ببورسعيد لأفراد الطاقم وبعض الركاب وسوف تغادر السفينة الميناء غدا مساء الجمعة بعد عودة السياح من جولتهم بمدينة القاهرة.

جدير بالذكر أن السفينة تم بناؤها عام 2022 لصالح شركة Viking Cruise وهي أحد أفراد أسرة السفن السياحية Viking ocean ships وتبلغ 10 سفن وتتكون السفينة من 10 طوابق و465 غرفة فاخرة كما يوجد بها مسبحان منهما مسبح مغطي بسقف قابل للسحب.

تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء وتراكيها على الرصيف واستقبال السياح بصالة الوصول لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة.

كان الميناء قد استقبل فى الأيام الماضية السفينة السياحية العملاقة PACIFIC WORLD عالم المحيط الهادى وعلى متنها 1209 راكب و661 طاقم الحارة كما أستقبل أمس السفينة السياحية AMADEA وعلى متنها 429 راكبا و315 طاقم السفينة مما يعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن واتخاذ كل الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.