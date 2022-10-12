على غير المتوقع.. الاقتصاد البريطاني يهبط 0.3% في أغسطس

هبط نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3 % في أغسطس الماضي، قياسا بشهر يوليو ،بفعل ضعف قطاع التصنيع وأعمال الصيانة التي أثرت على قطاع النفط والغاز، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين نموا صفريا للاقتصاد البريطاني في أغسطس.

وقال جرانت فيتزنر كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني: “انكمش الاقتصاد في أغسطس مع تراجع كل من الإنتاج والخدمات، ومع تعديل بسيط بالخفض لنمو يوليو، انكمش الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الماضية ككل”.

وسلط فيتزنر الضوء على “الانخفاض الملحوظ” في قطاع التصنيع ومستوى أعلى من المعتاد لأعمال الصيانة في قطاع النفط والغاز في بحر الشمال مما أدى إلى تباطؤ الإنتاج.