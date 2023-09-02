على غير العادة.. 303.6 مليون جنيه مشتريات أجنبية بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي (جراف)

على غير العادة اتجه المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية نحو الشراء الأسبوع الماضي بصافي 303.6 مليون جنيه، بواقع 6.3% من التداولات.

وفي المقابل استحوذ المصريون على 87.9% من التعاملات، بصافي بيع 246.5 مليون جنيه، بينما كان نصيب العرب 5.8%، بصافي مبيعات 54.1 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملاتها الأسبوع الماضي على صعود جماعي للمؤشرات، بقيادة المؤشر الرئيس EGX30 بواقع 3.66%، ليغلق عند مستوى 18873 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.44%، ليغلق عند 3829 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.83%، مغلقا عند 5597 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب بنحو 3%، بما قيمته 37 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.276 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.239 تريليون جنيه بداية الأسبوع السابق.

وسجلت التداولات 24.2 مليار جنيه، عبر التعامل على 4.216 مليار ورقة مالية من خلال 445 ألف عملية تم تنفيذها. واستحوذت الأسهم على 55.88% من التداولات داخل المقصورة، فيما كان نصيب السندات 44.12%.

وأوصت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بالشراء لمجموعة من أسهم البورصة المصرية هذا الأسبوع، في قطاعات متنوعة شملت الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والصناعة، والبتروكيماويات.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إنه يوصي بشراء سهم بلتون المالية القابضة عند 2.98 جنيه، مقارنة بـ 3.190 جنيه الأسبوع الماضي، وحديد عز عند 48.60 جنيه، مقابل .50.72 جنيه الأسبوع الماضي.

وأوصى عبدالقادر أيضا بشراء مصر الجديدة عند 11.70 جنيه، مقارنة بـ 12.080 جنيه التداولات السابقة، وسيدي كرير للبتروكيماويات- سيدبك عند 24.30 جنيه، مقابل 25.120 جنيه، التداولات الأخيرة، ومجموعة أي أف جي القابضة عند 15.60 جنيه، نظير 15.940 جنيه.