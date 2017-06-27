على غير العادة.. الزمالك يفوز على بتروجت في العيد

علي المصري لم يعتدْ جمهور الزمالك أن يري فريق الكرة بناديه يفوز في الأعياد، لكنه كسر القاعدة، اليوم، عندما حقق الفوز على مضيفه بتروجت، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على استاد بتروسبورت، في ختام لقاءات الأسبوع الثاني والثلاثين من الدوري المصري الممتار. وبتمريرة طولية بيني

علي المصري

لم يعتدْ جمهور الزمالك أن يري فريق الكرة بناديه يفوز في الأعياد، لكنه كسر القاعدة، اليوم، عندما حقق الفوز على مضيفه بتروجت، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على استاد بتروسبورت، في ختام لقاءات الأسبوع الثاني والثلاثين من الدوري المصري الممتار.





وبتمريرة طولية بينية سحرية من محمود عبد الرازق “شيكابالا”، من منتصف الملعب، انفرد معروف يوسف بعد تحرك رائع ضرب مصيدة التسلل بمرمي بتروجت، ليضعها بهدوء في مرمى محمد أبو النجا حارس الفريق البترولي، معلنًا عن الهدف الأول للزمالك، في الدقيقة 24.

وكاد جيمس تيدي يتعادل لبتروجت في الدقيقة 38، لكنه فشل في التعامل مع عرضية ناصر ماهر الرائعة، قبل أن يحتسب محمد الصباحي، حكَم اللقاء، ركلة جزاء للفريق البترولي، أضاعها مصطفى شبيطة في الدقيقة 41، بعدما سدّد الكرة في عارضة مرمى أحمد الشناوي.

وعاقب الزمالك مضيفه بتروجت على إضاعة ركلة الجزاء، بعدما سجل ستانلي أوهاويتشي الهدف الثاني للضيوف، مستغلًّا التمريرة البينية الطولية الرائعة لأحمد توفيق، لينفرد بمرمى محمد أبو النجا، ويراوغه بعدما خرج لمقابلته على حدود منطقة الجزاء، ويضعها في المرمى الخالي من حارسه، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع عن الشوط الأول، الذي انتهي بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين.

ولم يشهد الشوط الثاني أي جديد سوى سيطرة دون فاعلية لبتروجت، ولم تنجح تغييرات محمد يوسف المدير الفني للفريق البترولي، في إحداث الفارق وتعديل النتيجة.

في المقابل أخرج البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، نجوم فريقه؛ لإراحتهم، استعدادًا للقاء كابس يونايتد النيجيري، يوم الأحد المقبل في دوري أبطال أفريقيا، والذي لا بديل أمامه سوى الفوز إذا أراد لاعبوه الوصول لدور الثمانية.

بتلك النتيجة يواصل الزمالك ضغطه على مصر المقاصة، صاحب المركز الثاني، بعدما رفع رصيده للنقطة 63، وقلص الفارق بينهما في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، لخمس نقاط، مع تبقّي جولتين على نهاية المسابقة، ولم يتحدد مصير المباراة التي حكمت محكمة القضاء الإداري بإعادتها، فيما تجمَّد رصيد بتروجت عند 42 نقطة، محتفظًا بالمركز الثامن.