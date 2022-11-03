على عهد محاميها.. شيرين عبد الوهاب تطلب الخروج فورا من المستشفى

استغاثت النجمة شيرين عبد الوهاب الساعات الأخيرة بمستشارها القانوني الخاص بها ” ياسر قنطوش” وطالبته في تسجيل صوتي نشره عبر صفحته بفيسبوك بالخروج من المستشفي التي تعالج فيها من الإدمان بحسب ما ذكرت أسرتها سابقا.

وقالت “شيرين” من خلال تسجيل صوتي الذي عرضه المحامي قائلة: “مساء الخير يا ا. ياسر، من فضلك أعمل أي حاجة عشان اخرج من المستشفي لأنهم مضوني على ورقة معرفش هي إيه ولا ورق ايه، وأنا عايزة أخرج من المستشفى أنا بقيت كويسه، وأطمنت على نفسي انا بقالي أكثر من 20 يوم هنا وعايزة أخرج ضروري يا أستاذ ياسر من فضلك”.

وأعلن ياسر قنطوش عبر حسابه الرسمي بيانا كشف فيه عن خطوته التالية قائلا إنه “بعد الاطلاع على التقرير الصادر من المجلس القومي للصحة النفسية بخصوص الحالة الصحية للفنانه شيرين عبد الوهاب والذي صدر من لجنة طبية مختصة من المجلس القومي للصحة النفسية وتتضمن التقرير أن حالة الفنانه بصحة جيدة ومستقرة لا تحتاج إلي علاج إلزامي داخل المستشفى وأنه بصحة جيدة ومتزنه نفسياً “.

وأضاف ” وعند ارسال هذا التقرير الذي يستوجب خروجها من المستشفى تم ارغمها علي توقيع اوراق لا تعلمها بأنه تريد الاستمرار في المستشفى وهذا مغير للحقيقة وان المستشفى قامت بإبلاغ النيابة العامة بعد صدور هذا التقرير الذي يستوجب خروجها بان الفنانه شيرين موجودة اختيارياً بإرداتها في المستشفى حتي لا تقع تحت طائلة القانون، وبذلك تكون المستشفى محتجزه مواطن بدون وجه حق ولذلك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم لأنها تصبح مخالفه للمادة العاشره من قانون الصحة النفسية للدخول الاختيارى للمريض الذي يسمح لها بإجراء جميع المكالمات الهاتفية ومقابلة من تريد ومغادرة المستشفى في أي وقت ولذلك جاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المستشفى”.