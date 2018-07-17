على عبدالرازق: «المشروعات الصناعية» تعتزم تطبيق خطة إعادة هيكلة شاملة

■ تبحث التعــاقد مع شـــركة استشارات مالية لإعـــداد دراســــة الجدوى ■ تستهدف العودة للتداول داخل المقصورة خلال عامين ■ اتفاق مع «الأهلى» على سداد 68 مليون جنيه على 7 سنواتشريف عمر تعتزم شركة المشروعات الصناعية والهندسية، تطبيق عملية إعادة هيكلة مالية وإدارية شاملة، لاستعادة ال

■ تبحث التعــاقد مع شـــركة استشارات مالية لإعـــداد دراســــة الجدوى

■ تستهدف العودة للتداول داخل المقصورة خلال عامين

■ اتفاق مع «الأهلى» على سداد 68 مليون جنيه على

7 سنوات

شريف عمر



تعتزم شركة المشروعات الصناعية والهندسية، تطبيق عملية إعادة هيكلة مالية وإدارية شاملة، لاستعادة الربحية، وتنظيم العمل بالشركة، بما يعزز من قدرتها على العودة للتداول من جديد بسوق داخل المقصورة خلال العامين المقبلين.

قال على عبدالرزاق، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للمشروعات الصناعية، إن الجمعية العمومية للشركة المنعقدة مؤخراً قررت الموافقة على التعاقد مع أحد كيانات الاستشارات المالية، لتولى مهام إعادة الهيكلة المالية والإدارية للشركة، لاستعادة الربحية، واقتناص أعمال وعقود جديدة فى مجال المقاولات والبنية التحتية.

وأشار عبدالرازق، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن الشركة تنتظر تقدم شركات الاستشارات المالية العاملة فى السوق المحلية، بمشروعاتها لإعداد دراسات جدوى لهيكلتها، لافتاً إلى أن الأخيرة تعتزم التعاقد مع إحدى الشركات خلال الشهرين المقبلين.

وكانت «المال» قد نشرت أن الجمعية العمومية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية، ستنعقد يوم 14 يوليو الحالى، لإقرار التعاقد مع إحدى شركات الاستشارات المالية، لتولى عمليات إعادة الهيكلة الشاملة للشركة، فيما علمت “المال” أن نسبة الحضور فى الجمعية العمومية بلغت %52.7.

وأكد أن الشركة تستهدف العودة من جديد للتداول بسوق داخل المقصورة خلال عامين، وبعد انتهاء دراسات إعادة الهيكلة المالية والإدارية، وذلك استغلالاً لقرارات جهات سوق المال، بتنظيم عمليات تداول الشركات من سوق خارج المقصورة للداخل.

وفى يناير الماضى، أقرت البورصة المصرية، التعديلات اللازمة للسماح بتداول حقوق الاكتتاب ضمن عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات غير المقيدة فى سوق خارج المقصورة، بهدف مساعدة الشركات غير المدرجة على تمويل توسعاتها دون الحاجة للإدراج بالبورصة، فضلاً عن الإسراع بتنفيذ العمليات إذا ما تطلب الأمر توسيع قاعدة الملكية وانضمام مستثمرين جدد.

وقال عبدالرازق إن رأس المال المصدر والمدفوع للشركة يبلغ 30 مليون جنيه، موزعًا على 6 ملايين سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد، ويتم التداول على أسهم الشركة بسوق خارج المقصورة بالبورصة، وتستحوذ مجموعة شبارك الاستثمارية السورية على نحو %23.7 من رأس المال، وتجرى مفاوضات حالية لدخول مستثمر جديد عبر الاستحواذ على حصة من رأس المال.

ولفت إلى أن الشركة بصدد التعاقد مع أحد مكاتب المحاسبات لتولى مهام مراقب الحسابات فى العام الحالى، بجانب إعداد تقرير عن مراجعة القوائم المالية السنوية.

وقال إن الشركة نجحت فى إبرام اتفاق مع البنك الأهلى لتخفيض قيمة المديونية الناتجة عن التأخر فى سداد الفوائد، والذى وصلت قيمته النهائية إلى 1.234 مليار جنيه، وبعد التفاوض تم تخفيض المبلغ لنحو 197 مليون جنيه، تم سداد نحو 129 مليونا فى صورة عينية نظير قطعة أرض بمدينة نصر، بجانب الاتفاق على سداد 68 مليون جنيه خلال 7 سنوات على أقساط ربع سنوية.

وأكد أن انتهاء مديونية البنك الأهلى قلصت من التكاليف المرتفعة والأعباء المالية التى كانت تتحملها الشركة سنويا، وتزامن ذلك مع تخفيض عدد العمالة من 2200 إلى 460 عاملاً، بعد تطبيق برنامج المعاش المبكر، متابعاً: فى الماضى كنا نتحمل سنوياً نحو 66 مليون جنيه أجورًا ومصروفات للعمال تشمل العلاج، أما فى الفترة الحالية، فالتكاليف الإجمالية للأجور تقارب 800 ألف جنيه فقط.

وأشار إلى أن الشركة مستمرة فى مفاوضاتها مع هيئة التأمين، لتحديد القيمة النهائية للتأمينات المستحقة على الشركة نظير سنوات ماضية، مبدياً تفاؤله بشأن إنهاء المفاوضات خلال العام الحالى، رافضاً الكشف عن القيمة الإجمالية للمديونية، لارتباطها بالتفاوض.

وتطرق عبدالرازق لإتمام الشركة مفاوضاتها مع مصلحة الضرائب لإنهاء نزاع ضريبى عن سنوات سابقة، وتم تخفيض قيمة المديونية من 167 مليون جنيه إلى 212 ألفا، بعد إجراء تسويات وأعمال الفحص المراجعى على القوائم والأعمال.

وتابع: أجرينا اتفاقًا مشابهًا لما سبق مع مصلحة الضرائب على المبيعات، وتم إنهاء مديونية بقيمة 68 مليون جنيه، ووصل الأمر لوجود رصيد دائن للمشروعات الصناعية بقيمة مليون جنيه لدى المصلحة.

وأوضح أن الجمعية العمومية للشركة قررت عدم الشروع فى بيع المبنى الإدارى التابع لها فى منطقة الغردقة، بسبب تدنى العرض الحالى لشرائها والبالغ 20 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الشركة لن تقبل ببيع الأرض بسعر أقل من 30 مليون جنيه، نظراً لوجوده قرب حى الأعمال والبنوك بالغردقة، بجانب وجود مبنى سكنى مقام على قطعة الأرض البالغة مساحتها 1600 متر مربع.

وأشار إلى أن الشركة تملك أصولاً أخرى بنحو 9 محافظات بالسوق المحلية، فيما تركز حالياً على نشاط البنية التحتية للمحطات التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وترحب بإضافة أى نشاط جديد فى مجال المقاولات، ولكن الأمر مرتبط بدراسة اعادة الهيكلة المنتظر تنفيذها خلال العام الحالى.

وأشار إلى ان الشركة تتفاوض مع الحكومة للحصول على مستحقات متأخرة بقيمة تقارب 20 مليونا، تمثل قيم أعمال سلمتها الشركة منذ عام 2011 لمحطات مياه ومعالجة صرف صحى.

فيما علمت “المال” أن الشركة بصدد التعاقد على مشروعات جديدة الأسبوع المقبل، بجانب توقيع عقود لمشروعات بدبى بقيمة 650 مليون جنيه.

وتعانى المشروعات الصناعية ارتفاع الخسائر المتراكمة، بالإضافة للمطالبة المستمرة من هيئة التأمينات بالحصول على مستحقاتها لدى الشركة، فيما باعت الأخيرة عدة أصول عقارية وأراض، تم توظيف معظمها لسداد مستحقات قديمة للبنك الأهلى.

وتعمل الشركة فى كل أعمال المقاولات العمومية، وخاصة الإنشاءات المدينة وتوريد وتركيب المهمات الميكانيكية والكهربائية، والسعى للحصول على مشروعات جديدة داخل وخارج مصر، واستكمال إعادة التفاوض مع المقاول الرئيسى للحصول على شروطٍ أفضل فى التعاقد، فيما كان عدد من مساهمى الشركة يستهدفون عزل مجلس الإدارة الحالى وتعيين آخر جديد.