على عاصم: 18.4 % زيادة بحجم تداول الحاويات في ميناء شرق بورسعيد

قال الربان على عاصم، مدير عام ميناء شرق بورسعيد ، إن البنك الأوربي أشاد بأهمية إنشاء أول مركز لوجستي غرب المنطقة الصناعية شرق بورسعيد.

مدير عام ميناء شرق بورسعيد : تحقيق طاقة تداول عبر الأرصفة الحالية للميناء تقدر بنحو ١٢٢ ألف طن

وأشاد عاصم بتعاون هيئة قناة السويس التى حققت التواصل اللوجستي بالمنطقة عبر إنشاء منظومة متميزة من الكبارى والإنفاق.

ولفت إلى تحقيق طاقة تداول عبر الأرصفة الحالية للميناء تقدر بنحو ١٢٢ ألف طن، وتحقيق ميناء شرق بورسعيد زيادة فى حجم التداول بلغت ١٨،٤ % حتى أول يوليو المنقضية ٢٠٢١

وقال عاصم إن الهيئة تستهدف التوسع فى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبيه وتسويق فرص الاستثمار فى ظل لائحة الحوافز التى أقرتها وزارة المالية والتيسييرات الجمركية والضريبة وصدور قرار رئيس الوزراء باعتبار المنتج الصناعى بشرق بورسعيد منتج وطنى معفى من الرسوم

تصريحات عاصم على هامش زيارة نظمتها محافظة بورسعيد بالتنسيق مع القطاع الشمالى للمنطقة الاقتصادية برئاسة اللواء محمد برايا وحضور ١٨ من كبار مستثمر ى بورسعيد شملت المنطقة الصناعيه ومقر شركة شرق بورسعيد التنميه وبعض مصانع المنطقه

وكان اللواء محمد برايا نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الشمالي استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ووفد من رجال الأعمال بميناء شرق بورسعيد وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية والمشروعات المقامة والجارى تنفيذها بالمنطقة ومشاهدة عمليات تحسين التربة والأرصفة الجديدة ومستجدات الأعمال بالمنطقة الصناعية

وفي بداية اللقاء رحب نائب رئيس المنطقة الاقتصادية بالسيد المحافظ والوفد المرافق له معرباً عن سعادته باهتمام الوفد بزيارة المنطقة الاقتصادية والتعرف عليها عن قرب ومناقشة الفرص الاستثمارية فى ظل منح الهيئة الإقتصادية مزيد من الاعفاءات والحوافز للمستثمرين .

وعقب اللقاء تضمنت الزيارة تفقد المطور الصناعي (شركة شرق بورسعيد للتنمية ) حيث قام اللواء برايا بشرح تفصيلي عن المنطقة الصناعية ، وفرص الاستثمار المتاحة بها مع التركيز على أعمال البنية التحتية وتحسين التربة واستراتيجية وأهداف المنطقة الإقتصادية 2020 -2025 وقطاعات وتوطين الصناعات المستهدفة مثل تموين السفن وصناعة السيارات ومواد البناء والمواد الفعالة للمنتجات الدوائية وعربات السكك الحديدية والإجراءات الجاري تنفيذها لتسهيل حركة انتقال البضائع والأفراد إلى منطقة شرق بورسعيد من خلال أنفاق 30 يونيو، وانعكاس ذلك على تنمية سيناء وخلق فرص عمل للشباب .

و تضمنت الجولة التفقدية زيارة مصنع شرق بورسعيد لصناعات الأحذية المقام على مساحة 4 آلاف متر والذى يوفر فرص عمل مباشرة 45 عامل ويعمل بطاقة إنتاجية 50 ألف حذاء كما زار الوفد شركة انترناشيونال درج أجنسي للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية.

من ناحيته أعرب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن سعادته بزيارة منطقة شرق بورسعيد المنطقة الواعدة التى تسير بخطى سريعة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة مع صفوة رجال أعمال بورسعيد من أجل مشاهدة ما يتم من مشروعات ولمناقشة فرص الاستثمار بها وتوطين الصناعات الهامة للسوق المحلية كالدهانات والمنسوجات وصناعة الكاوتش وضفائر الكهرباء بالمنطقة .