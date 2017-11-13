على طريق الضبعة.. محاضرة لروس أتوم بالجامعة الروسية في بدر

ولاء البري: تنظم الجامعة الروسية بمدينة بدر بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي محاضرة برعاية الوكالة الاتحادية الروسية للطاقة الذرية ( روس اتوم )، وذلك الثلاثاء الواحدة ظهر21 نوفمبر، بمقر الجامعة بمدينة بدر، بعنوان " تكنولوجيا المفاعلات النووية VVER – التطوير – الأمان – المعلومات ا

ولاء البري:

تنظم الجامعة الروسية بمدينة بدر بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي محاضرة برعاية الوكالة الاتحادية الروسية للطاقة الذرية ( روس اتوم )، وذلك الثلاثاء الواحدة ظهر21 نوفمبر، بمقر الجامعة بمدينة بدر، بعنوان ” تكنولوجيا المفاعلات النووية VVER – التطوير – الأمان – المعلومات المفاعلات النووية الروسية الحديثة VVER – 1200″.

ويأتي ذلك في اطار تفعيل الأنشطة العلمية الخاصة ببرنامج هندسة محطات الطاقة النووية ونشر الثقافة في هذا التخصص يلقي المحاضرة الدكتورألكسندر ناخابوف الاستاذ بجامعة MEPhI الحكومية الروسية المتخصصة في مجال الطاقة النووية .