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على طراز الطرق الحرة بدون تقاطعات .. السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد بشرق القاهرة

ومن المخطط أن يحدث محور مسطرد الجديد تطوير وانفراجة كبيرة للمرور وتنقل المواطنين بتلك المناطق
المال - خاص 5:51 م, الجمعة, 12 فبراير 21 5:51 م, الجمعة, 12 فبراير 21

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، عددا من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، ومنها محور مسطرد الجديد المصمم على طراز الطرق الحرة بدون تقاطعات، وبعرض ٨ حارة مرورية لكل اتجاه ليربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق إبراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي.

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ومن المخطط أن يحدث محور مسطرد الجديد تطوير وانفراجة كبيرة للمرور وتنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية علي الطرق وليتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة بالقاهرة الكبرى.

واطلع الرئيس على التفاصيل التنفيذية والإنشائية الجارية من المشرفيين الهندسيين بمواقع العمل، موجهًا بمراعاة تطبيق أعلى المعايير الهندسية، وكذلك أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية لتحقيق انسيابية حركة المرور، موجها أيضا بتسكين المواطنين بالمناطق العشوائية التي سوف يتم تطويرها في نطاق مشروعات الطرق والمحاور في وحدات سكنية لائقة مكتملة المرافق والخدمات الحديثة بالتجمعات السكنية “أهالينا”، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

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