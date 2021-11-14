سيـــاســة

«على رأس وفد برلماني».. رئيس مجلس النواب يتوجه إلى المجر في زيارة رسمية

على رأس وفد برلماني
ياسمين فواز 6:55 م, الأحد, 14 نوفمبر 21 6:55 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

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يتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب صباح غد الاثنين على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، في زيارة رسمية إلى دولة المجر، تلبية لدعوة رئيس الجمعية الوطنية المجرية.

تأتي الزيارة في ظل ما تشهده العلاقات المصرية – المجرية من زخم إيجابي، يُلقي بظلاله على كثافة الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين المصري والمجري، ومن المُقرر خلال تلك الزيارة أن يلتقي الوفد البرلماني المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع كبار المسئولين المجريين في مقدمتهم رئيس جمهورية المجر ، وكذلك رئيس الجمعية الوطنية المجرية، وستشهد تلك اللقاءات مباحثات مُكثفة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني.

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كما ستشهد اللقاءات استعراضاً شاملاً لمُجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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