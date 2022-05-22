على رأسهم بايدن.. روسيا تحظر دخول 963 أمريكيا لأراضيها

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الروسية قائمة محدثة بما يقرب من 1000 أمريكي ممنوعون بشكل دائم من دخول البلاد، في صفعة رمزية إلى حد كبير ردا على العقوبات القاسية التي فرضتها الدول الغربية على غزوها الوحشي لأوكرانيا في فبراير، حسبما ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية.

كان بايدن قد مُنع بالفعل من زيارة روسيا منذ منتصف مارس الماضي، وكذلك وزير الخارجية أنطوني بلينكين، ووزير الدفاع لويد أوستن، والجنرال بالجيش مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة.

لكن القائمة المحدثة تشمل الآن نائبة الرئيس كامالا هاريس، وكذلك هانتر بايدن نجل بايدن، ومؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج، وهيلاري كلينتون ، وزيرة الخارجية السابقة.

كما جاء في القائمة الممثل مورجان فريمان والمستثمر الملياردير جورج سوروس.

ونشرت جين بساكي ، التي كانت حتى هذا الشهر السكرتيرة الصحفية لبايدن في البيت الأبيض ، تغريدة ساخرة حول القائمة مساء السبت: “أعتقد أنه سيتعين علينا إلغاء رحلتنا العائلية في أغسطس إلى موسكو “.

ولم يُدرج اسم ترامب في قائمة 963 أمريكيًا محظورًا.

ولطالما أشاد ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وانتقد التحقيقات في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 التي انتهت بفوز ترامب على منافستها الديمقراطية كلينتون.

تم اتهام ترامب في العام 2019 بحجب المساعدة العسكرية التي خصصها الكونجرس لأوكرانيا أثناء الضغط على الرئيس المنتخب حديثًا في ذلك الوقت ، فولوديمير زيلينسكي ، للإعلان عن التحقيقات مع جو بايدن، الذي كان في ذلك الوقت المرشح الديمقراطي الرئيسي للبيت الأبيض.

لكن تمت تبرئة ترامب بعد محاكمة في مجلس الشيوخ.

ولم يُدرج في الحظر أيضا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائب رئيس ترامب، مايك بنس ، لكن شقيق بنس ، النائب جريج بنس، جمهوري من ولاية إنديانا ، قد ورد اسمه في القائمة.

وكذلك الحال بالنسبة إلى 211 من الجمهوريين الذين ينتمي إليهم جريج بنس في مجلسي النواب والشيوخ – جنبًا إلى جنب مع 224 عضوًا ديمقراطيًا في مجلسي الكونجرس.

وكان من بين أعضاء مجلس النواب الجمهوري المدرجين في القائمة المحظورة اثنان من أنصار ترامب الجمهوريين المتشددين، مات جايتز من فلوريدا ، وبول جوسار من أريزونا.

ومن ضمن القائمة أيضًا عضوان ديمقراطيان في مجلس النواب وهما النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز من نيويورك ، والنائبة إلهان عمر عن مينيسوتا.