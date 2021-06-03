على رأسها البحر الأحمر وجنوب سيناء.. هالة زايد: استقرار الوضع الوبائي لـ«كورونا» في مصر

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، خاصة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، لافتة إلى أن تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء يشمل جميع العاملين داخل الفنادق والمنشآت السياحية ومراكز الغوص والقرى السياحية والسفاري، وكذلك العاملين بالمحلات والبازارات والمقاهي والمطاعم السياحية، ومكاتب السياحة، فضلاً عن تطعيم العاملين بالمطارات الجوية والموانئ البحرية بالمحافظتين، كما سيتم الانتهاء من تطعيم جميع المواطنين والمقيمين بالمحافظتين بنهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عقب ختام زيارتهم للحجر الصحي ومراكز تلقي لقاح فيروس كورونا للعاملين بالقطاع السياحي بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والمستثمرين السياحيين.

وقالت وزيرة الصحة والسكان أنه تم إمداد جميع مراكز التطعيمات الدولية بمصر والتي يبلغ عددها 179 مركزًا على مستوى الجمهورية بلقاح فيروس كورونا المستجد للمسافرين خارج مصر، في حال التوافق الدولي على إقرار تلقي لقاح فيروس كورونا كشرط لدخول الدولة.

وأكدت حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع فئات المجتمع لحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وبما يساهم في استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.

وأشارت هالة زايد إلى أن تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء يشمل جميع العاملين داخل الفنادق والمنشآت السياحية ومراكز الغوص والقرى السياحية والسفاري، وكذلك العاملين بالمحلات والبازارات والمقاهي والمطاعم السياحية، ومكاتب السياحة، فضلاً عن تطعيم العاملين بالمطارات الجوية والموانئ البحرية بالمحافظتين، كما سيتم الانتهاء من تطعيم جميع المواطنين والمقيمين بالمحافظتين بنهاية الشهر الجاري.

وزيرة الصحة: هناك مراجعة دورية لجميع الإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية للمنشآت السياحية

وأضافت أنه يتم المراجعة الدورية لجميع الإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية للمنشآت السياحية، وتشمل الإجراءات الخاصة بسلامة الأغذية والسلامة البيئية وسحب عينات دورية من الأغذية ومحطات الصرف الصحي وتحليلها من خلال المعامل التابعة للوزارة لضمان السلامة الصحية لجميع العاملين والوافدين بالمنشآت السياحية.

وأشارت هالة زايد إلى استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر خاصة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، موضحة أن مصر من أقل الدول في معدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مقارنة بالعديد من دول العالم، مما ساهم في تزايد أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الـ4 أشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن مصر لم تفرض أي قيود أو إجراءات إضافية على السائحين القادمين إلى مصر غير نتيجة الـPCR، كما أنه لم يتم وضع اشتراط تلقي اللقاح على السائحين حتى الآن.

كما لفتت إلى توفير مختلف أنواع لقاح فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للحجاج المصريين بالتزامن مع إعلان المملكة العربية السعودية عن تنظيم موسم الحج لهذا العام بأعداد محدودة.

خالد العناني: السياحة الوافدة إلى مصر تشهد تزايدًا كبيرًا

ومن جانبه قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء من أكبر وجهتين سياحتين في مصر حيث تستقبلان 65% من السياحة الوافدة إلى مصر، مؤكدًا على المأمونية الصحية للسياحة المصرية، لافتًا إلى أن تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بهاتين المحافظتين خطوة هامة في انتعاش حركة السياحة، موضحًا أن السياحة الوافدة إلى مصر تشهد تزايدًا كبيرًا بالتزامن مع استئناف حركة السياحة.

ولفت العناني إلى أن مصر قبل الجائحة كانت تستقبل مليون سائح شهريًا من مختلف دول العالم، وبفضل تطبيق مصر الإجراءات الاحترازية والوقائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا والتزام القطاع الخاص لها، وصل عدد السائحين التي تستقبلهم مصر شهريًا حوالي نصف مليون سائح، مما يعكس ثقة السائحين في المقصد السياحي المصري، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارتي الصحة والسكان والطيران المدني وحرصهما على تلبية كافة الاحتياجات اللازمة لانتعاش حركة السياحة.

ووجه وزير السياحة والآثار الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لجهودها المبذولة في توفير وضع العاملين بالقطاع السياحي ضمن الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح فيروس كورونا وتوفيرها لهم بجميع المحافظات السياحية والذي يبلغ عددهم حوالي مليون عامل، وحرصها على إمداد مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالفرق الطبية والأجهزة المعملية لإجراء تحاليل فيروس كورونا للسائحين العائدين إلى بلادهم والتي حولتها وزارة السياحة والآثار مركزًا لإجراء تحاليل الـ pcr، واختبار التشخيص السريع لفيروس كورونا (Antigen rapid tests) للسائحين.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن العديد من السائحين قاموا بمد فترة إقامتهم في مصر بفضل ما شهدوه من التزام تام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها بمصر.

الطيار محمد منار: المطارات تشهد تزايد في استقبال الرحلات من مختلف دول العالم

ومن جهته، أشار الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إلى أن المطارات الجوية تشهد تزايد في استقبال الرحلات الجوية القادمة إلى مصر من مختلف دول العالم خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية كانت من أوائل الدول التي طبقت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بجميع المطارات وشركات الطيران المصرية، فضلا عن الاستعانة بكافة الأجهزة والمعدات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لجائحة فيروس كورونا مما ساعد على حصول 9 من المطارات المصرية حتى الآن علي شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن الممنوحة من المجلس العالمي للمطارات ACI وأعطى ثقة كبيرة لمصدري السياحة حول العالم في التوجه نحو المقاصد السياحية المصرية، وظهر ذلك جلياً في زيادة تدفق حركة الطيران على المطارات السياحية خلال الفترة الأخيرة .

ووجه وزير الطيران الشكر للدكتورة هالة زايد لجهودها المبذولة في توفير لقاح فيروس كورونا للعاملين بقطاع الطيران المدني، كما توجه أيضا بالشكر للفريق الطبي بالحجر الصحي لجهودهم المبذولة في متابعة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على أكمل وجه بجميع المطارات منذ بداية الجائحة، فضلاً عن جهودهم في مناظرة الحالة الصحية لجميع القادمين إلى البلاد.

وبدوره قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن المرحلة القادمة تشهد عددًا كبيرًا من المشروعات بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر، موجهًا الشكر لوزراء الصحة والسكان والطيران المدني والسياحة والآثار، لجهودهم المبذولة في تنشيط حركة السياحة بالمحافظة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين بمحافظة البحر الأحمر.