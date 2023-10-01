على رأسها الاهتمام بالعنصر البشري.. وزير النقل يستعرض إنجازات السكة الحديد

أكد المهندس فريق كامل الوزير وزير النقل، أن هناك اهتماما كبيرا بتنمية العنصر البشري بهيئة السكة الحديد، حيث تم الارتكاز في تنمية العنصر البشري بالسكة الحديد علي ثلاث عناصر.

وأوضح وزير النقل أن أول الركائز التي تعتمد عليها الوزارة في تنمية العنصر البشري هي انتقاء عناصر جديدة من خريجى كليات الهندسة والتجارة والحقوق وتأهليهم بالأكاديمية العسكرية وخريجى الكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية بالكلية العسكرية التكنولوجية.

بالإضافة إلى العنصر الثاني وهو تحويل المدرسة الصناعية بوردان الي المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بنظام الاربع سنوات لتخريج تكنولوجيين وفنيين للسكة الحديد على مستوى عالي والعنصر الثالث هو التدريب والتأهيل وتقديم الرعاية الصحية والترفيهية والإجتماعية للعاملين الحاليين سواء فى معهد وردان أو فى المركز الطبى للسكة الحديد أو فى نادى السكة الحديد وبعثات تدريبية بالخارج بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات الدولية وشركات تصنيع معدات السكك الحديدية .

السرد التاريخي لقطاع السكة الحديد

قال “الوزير” أن في عام 2014 كانت السكة الحديد تنقل 900 ألف راكب يومياً و4 مليون طن بضائع سنوياً وكانت تعاني من ضعف في مستويات السلامة والتأمين وإنتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى وضع خطة شاملة للنهوض بهذا المرفق الحيوي الهام.

وأوضح أنه تم إنفاق 225 مليار جنيه على تطوير المرفق ليصبح هذا المرفق في 2023 ينقل 1.2 مليون راكب يوميا و5 مليون طن بضائع سنويا.

وأضاف أنه قد ارتفعت مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى نسبة 85 %.

وأوضح الوزير أن المستهدف في عام 2030 هو تحقيق طاقة نقل 2 مليون راكب يوميا و 13 مليون طن بضائع سنوياً والوصول بمستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية.

وأشار وزير النقل إلى أن هيئة السكة الحديد كانت تمتلك في 2014 عدد جرارات 791 جرار منها “391 جرار عاطل – 400 جرار صالح للعمل بكفاءة 60%”.

وأوضح أنه في عام 2023 اصبحت الهيئة تمتلك 990 جرار موزعة بواقع 210 جرار جديد ، و594 صالح بكفاءة 80% ، بالإضافة إلى 186 عاطل “لها عقود تجديدات”.

وأشار إلى عربات الركاب، حيث كانت الهيئة تمتلك في 2014 “2800” عربة ركاب موزعة بواقع 1000 عربة عاطلة، و1800 آخرى صالحة بنسبة 65%، موضحًا أنه في 2023 اصبح لدى الهيئة 3700 عربة ركاب منها (900 عربة جديدة تم شرائها – 2300 عربة تم تجديدها وتأهيلها وصالحة بكفاءة 80% – 500 عربة عاطلة “لها عقود تجديدات”.

وأكد أن قطارات تالجو الاسبانية الفاخرة “6 قطارات” باجمالي “30 عربة درجة أولي – 48 عربة درجة ثانية – 6 عربة بوفية – 6 عربة قوي” وتم توريدهم وتشغيلهم على خطوط شبكة السكك الحديدية.

أوضح وزير النقل أن هيئة السكك الحديدية كانت تمتلك في عام 2014 عدد 8081 عربة منها (4055 عاطل – 4026 صالح بكفاءة 50 %) وفي 2023 اصبح اسطول نقل البضائع بالهيئة به 8481 عربة منها (400 عربة جديدة – 4781 عربة صالحة بكفاءة 60% – 3300 عربة عاطلة “لها عقود تجديدات”.

وفيما يتعلق بماكينات صيانة وتجديدات السكة فكان لدى الهيئة في عام 2014 عدد 40 ماكينة لصيانة وتجديد السكة منها (12 ماكينة عاطلة – 28 ماكينة صالحة بكفاءة 60%).

قطاع نقل البضائع

وأوضح أنه بحلول عام 2023 اصبحت الهيئة تمتلك 47 ماكينة بعد شراء 7 ماكينات جديدة حديثة ومتطورة واصلاح وصيانة ورفع كفاءة 37 ماكينة صالحة بكفاءة 80% وهناك 3 ماكينات عاطلة ولها عقود تجديدات، مضيفا في مجال تطوير البنية الاساسية وتجديد وصيانة السكة فقد تم تجديد وتطوير مسافات سكة باجمالي اطوال 900 كم من اجمالي اطوال الشبكة الحالية 10 الاف كم ، كما تم تجديد وتطوير 1750 مفتاح سكة من اجمالي 6664 مفتاح بالسكة الحديد .

وأضاف الوزير انه في مجال البنية الاساسية ايضا فهناك انشاء لخطوط جديدة للسكة الحديد فقد تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجيستية بتكلفة تقديرية 70 مليار جنية لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وأهم هذه الخطوط (خط النقل اللوجيستي القاهرة / الاسكندرية (بشتيل – الاتحاد –إيتاي البارود – القباري) مع إنشاء خطي (المناشي / 6 أكتوبر – كفر داود / السادات)) وكذلك خط الفردان، القنطرة شرق، وشرق بورسعيد بالإضافة إلى العريش وطابا.

تطوير نظم الاشارات

قال “الوزير” أنه قد تم تطوير عدد 60 برج إشارات على عدد 3 خطوط رئيسية ، وفي اطار خطة تطوير المزلقانات فقد تم تطوير عدد 671 من1120 مزلقان.

وفي إطار إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة فقد تم تطوير عدد 246 من 708 محطة مستعرضا تطوير محطات ( مصر بالاسكندرية – رمسيس – دمنهور) وفي مجال إنشاء ورش جديدة وتطوير الورش القائمة فقد تم تطوير عدد 33 ورشة مثل (ورش السبتية / ورش الفرز) ، وتم إنشاء عدد (5) ورش جديدة مثل (ورشة تالجو بالفرز / ورشة الجرارات ببشتيل /ورشة العربات ببشتيل) .

توطين الصناعة

استعرض وزير النقل خطة توطين صناعة السكة الحديد مشيرا الى انه بالإضافة للتعاون مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع فى مجال الوحدات المتحركة تم إنشاء عدد ( 6 ) مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية.

وأضاف أنه يتم التعاون مع شركات عالمية ومحلية متخصصة لتوطين تلك الصناعة “شركة نيرك لتصنيع قطارات المترو وعربات السكك الحديدية – شركة ألستوم الفرنسية/ مصانع أنظمة كهربائية ووحدات متحركة – شركة تالجو الإسبانية لتصنيع قطارات السكك الحديدية – شركة هيونداى روتم الكورية الجنوبية لتصنيع قطارات المترو ( بالتعاون مع نيرك ) – شركة كولواى الأسبانية تصنيع دواخل القطارات والأتوبيسات – شركة فويست ألبين النمساوية إنتاج مفاتيح السكك الحديدية – شركة السويس للصلب لتوطين صناعة قضبان السكك الحديدية – الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير لتصنيع قطع الغيار الميكانيكية”.