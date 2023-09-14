على رأسها أسعار السجائر.. البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع معدلات التضخم خلال أغسطس

كشف البنك المركزي المصري، عن التحليل الشهري لـ الصادر عن شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر 2% ليسجل %37.4 في أغسطس 2023 من %36.5 في يوليو 2023.

الزيادة في أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي

وأرجع تقرير المركزي سبب الارتفاع إلى استمرار الزيادة في أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، حيث شهد المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية استقرارا نسبيا، واستمر المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في اتجاهه التصاعدي ليسجل 71.4 في أغسطس 2023 مقارنة بمعدل 68.4% في يوليو 2023. من ناحية أخرى، استقر المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية في أغسطس ويوليو 2023 عند معدل بلغ 21.0 من 20.9% في يونيو 2023.

وأفاد التقرير بأن المعدل السنوي للتضخم الأساسي شهد تباطؤا طفيفا في أغسطس 2023 للشهر الثاني حيث سجل 40.3% مقارنة بمعدل بلغ 40.7 % في يوليو 2023 وقد سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي %0.3 في اغسطس 2023 مقارنة مع معدل بلغ 0.6% خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

سجل المعدل الشهري للتضخم العام %1.6 في أغسطس 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 0.9 خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية

ووفقا للتقرير جاء ارتفاع أسعار السلع الغذائية مدفوعا بالأثر الموسمي للخضراوات والفاكهة الطازجة ولكن الأحوال الجوية غير المواتية زادت من حدة ذلك الأثر، في الوقت ذاته انخفضت أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث إن انخفاض أسعار الدواجن والأرز الحر واللحوم الحمراء حد من أثر ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها والبيض ، وقد عكس تضخم السلع غير الغذائية الزيادة الخامسة على التوالي في أسعار السجائر، وكذلك ارتفاع أسعار منتجات النظافة المنزلية والإيجارات

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف : إلى 41.9 في أغسطس 2023 من %40.0 في يوليو 2023 كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 39.7 في أغسطس 2023 من 38.2% في يوليو 2023.

وارتفعت أسعار الفاكهة والخضراوات الطازجة بمعدل بلغ %7.3 و26.2% على الترتيب وقد ساهما مجتمعين بنسبة قدرها 1.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك مدفوعا بأحوال الطقس غير المواتية التي بالغت من التأثير الموسمي المتوقع للمحاصيل الزراعية، وبالأخص الطماطم والبصل والبطاطس، وارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها والبيض بمعدل بلغ %4.1 و1.0% على الترتيب. وقد ساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.19 % في المعدل الشهري للتضخم العام.

و انخفضت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن بمعدل بلغ %0.5 و5.2% على الترتيب، و ساهما مجتمعين بنسبة سالبة قدرها 0.35 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

كما انخفضت أسعار الأرز الحر بمعدل بلغ 4.1% للشهر الثالث على التوالي، لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.07% في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى، بما فيها الأسماك والمأكولات البحرية والبقول، والسكر، والشاي الحر، من بين منتجات أخرى ليساهموا مجتمعين بنسبة قدرها 0.15% في المعدل الشهري للتضخم العام.

وشهدت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا ارتفاعا بمعدل بلغ 1.4% لتساهم بنسبة قدرها 0.29%، وقد جاء ذلك مدفوعا في الأساس بزيادة أسعار السجائر للشهر الخامس على التوالي.

وشهدت أسعار السلع الاستهلاكية زيادة بلغت 1.7 لتساهم بنسبة قدرها 0.22% في المعدل الشهري للتضخم العام. وقد جاء ذلك في الأساس مدفوعا بارتفاع أسعار كل من منتجات النظافة المنزلية، وشراء السيارات ومنتجات العناية الشخصية، وفقا للتقرير.

وارتفعت أسعار الخدمات بمعدل بلغ %0.4% لتساهم بنسبة قدرها 0.11 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. وقد جاء ذلك في الأساس نتيجة لزيادة الإيجارات وأسعار خدمات المقاهي والمطاعم والمستشفيات الخاصة والعيادات الخارجية.

وأكد التقرير أن ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين يرجع إلى زيادة أسعار السلع الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت كل من السلع الاستهلاكية والخدمات في المعدل الشهري للتضخم الأساسي بنسبة قدرها 0.29 و0.14 نقطة مئوية، على الترتيب، في حين ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبة سالبة قدرها 0.09 نقطة مئوية.