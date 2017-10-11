على ذمة تحقيقات القمح.. إخلاء سبيل صحفي الغردقة

إيمان عوف قررت نيابة الغردقة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الصحفي محمد السيد سليمان، مدير مكتب صحيفة المصري اليوم الخاصة بالغردقة، على ذمة التحقيقات في قضية نشر متعلقة بالقمح، وذلك بكفالة 10 آلاف جنيه. وكان مدير مكتب المصري اليوم محمد السيد سليمان…

إيمان عوف

قررت نيابة الغردقة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الصحفي محمد السيد سليمان، مدير مكتب صحيفة المصري اليوم الخاصة بالغردقة، على ذمة التحقيقات في قضية نشر متعلقة بالقمح، وذلك بكفالة 10 آلاف جنيه.

وكان مدير مكتب المصري اليوم محمد السيد سليمان نشر أمس خبرا حول فساد شحنات قمح واختلاطها بمادة الخشخاش وتأثير ذلك على صحة المواطنين.

وفوجئ الصحفي بالقبض عليه اليوم، وتحويله للنيابة والتحقيق معه بتهم نشر أخبار كاذبة دون إبلاغ النقابة

وفي وقت سابق اليوم، دعت نقابة الصحفيين، النائب العام المستشار نبيل صادق للتدخل الفوري للإفراج عن الزميل محمد السيد سليمان، مدير مكتب «المصري اليوم» بالبحر الأحمر بعد التحفظ عليه في نيابة البحر الأحمر بعد التحقيق معه في قضية نشر.

وفي تصريحات صحفية، أشار الصحفي، محمد السيد سليمان إلى أنه فوجئ باستدعائه من قبل المحامي العام لنيابات البحر الأحمر عقب نشره خبرًا عن موافقة النيابة على تفريغ شحنة قمح فرنسي، بعد إجراء الغربلة لها

وأوضح أنه تم سؤاله خلال التحقيق عن المصادر التي أدلت له بالمعلومات، إلا أنه رفض الإدلاء بأقواله في التحقيقات كمتهم إلا في حضور ممثلى نقابة الصحفيين ومحاميه.

من جانبه، أكد محمد السيد صالح، رئيس تحرير «المصري اليوم”، في تصريحات له اليوم أن ما نشر في للزميل الصحفي يأتى في إطار حرية تداول المعلومات



