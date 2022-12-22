على خلفية ندرة بعض الملحقات.. 30% صعودا فى أسعار صيانة المحمول

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار صيانة أجهزة الموبايل خلال الفترة الأخيرة بنسبة 30% على خلفية نقص بعض ملحقاتها بالسوق المحلية.

طلعت: شاشات «سامسونج» و«شاومى» الأكثر طلبًا.. والأجهزة الصينية تعمق الأزمة

وقال، فى تصريحات، لـ«المال»، إن الشاشات هى أكثر أجزاء المحمول طلبًا لعمليات الصيانة، مشيرًا إلى أن قائمة العلامات التجارية التى شهدت إقبالًا متزايدًا من قِبل المستهلكين على إصلاح الأعطال بها هى «سامسونج» و«شاومي» و«فيفو» و«إنفينيكس».

فى سياق متصل، أرجع صاحب إحدى سلاسل المحال التجارية فى سوق المحمول، السبب وراء زيادة أسعار الصيانة إلى ارتفاع تكاليف الشحن الجوى لمكونات أجزاء الموبايل عالميًّا خلال الشهور الأربعة الماضية بنسبة تراوحت بين 60 و70%.

وأكد أن اشتراط الدولة على التجار استيراد منتجات ذات جودة أسهم فى تحميلهم أعباء إضافية لضمان الوفاء بالمواصفات الفنية التى أقرتها الحكومة، مبينًا أن متوسط سعر شواحن الهواتف فى أغلب الموديلات ارتفع خلال الفترة الأخيرة بنسبة 10%.

ورجّح أن تسهم العطلة الصينية خلال فبراير المقبل فى تأخر وصول أجهزة الهواتف وإكسسواراتها للسوق المحلية، ومن ثم ندرة المنتجات المطروحة فى الأسواق.

وتراجعت واردات مصر من المحمول خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى بنسبة 72.6% لتصل إلى 337 مليونًا و8 آلاف دولار، مقابل مليار و230 مليونًا و540 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق، طبقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

كانت «سامسونج» قد استحوذت على 38.2% من مبيعات أجهزة المحمول خلال سبتمبر الماضى، تلتها «ريدمي» بحصة سوقية 17.5%، ثم «أوبو» 16%.

بينما حلّت «ريلمي» فى المركز الرابع بـ13%، أعقبتها «فيفو» خامسًا بـ3.6%، فيما توزعت النسبة المتبقية على علامات تجارية أخرى، وفقًا لإحصائيات تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».