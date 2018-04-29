على خلفية كارثة القاهرة الجديدة.. تغييرات جذرية بالمجتمعات العمرانية وأجهزة المدن

بدور إبراهيم:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة القرار رقم 373 لسنة 2018 بتعيين المهندس مصطفى فهمى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة مساعداً لنائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون التجارية والعقارية .

ويأتى القرار عقب الأزمة التى شهدتها مدينة القاهرة الجديدة من غرق شوراعها بمياه الأمطار التى عانت منها البلاد الأسبوع الماضى.

وشمل القرار تعيين المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان رئيسا لجهاز مدينة القاهرة الجديدة على ان يتم تعيين عبدالمنصف الرفاعي نائب ريس جهاز العاشر من رمضان قائمًا بأعمال رئيس الجهاز المدينة ومشرف على جهاز مدينة خليج السويس .

كما تم نقل رئيس الإدارة المركزية للمرافق بقطاع التنمية وتطوير المدن في هيئة المجتمعات العمرانية، أشرف السايس للعمل رئيسًا للإدارة المركزية بجهاز 6 أكتوبر، و نقل نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة عادل الدسوقي للعمل بجهاز مدينة بدر، وتعيين نائب رئيس جهاز مدينة بدر خالد رجب، نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

كما تم تعيين مدير عام التشغيل والصيانة بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، محمود سعيد، نائبًا لرئيس جهاز القاهرة الجديدة للتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى تعيين خالد عبدالعزيز، نائبًا لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة لأعمال الطرق.