طاقة

على خلفية الوضع في كازاخستان.. ارتفاع أسعار النفط بسبب مخاوف من تقلص الإمدادات

ما أثار قلق المستهليكن من تقلص الإمدادات
المال - خاص 6:30 م, الجمعة, 7 يناير 22 6:30 م, الجمعة, 7 يناير 22

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سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، ارتفاعا بالتزامن مع الاضطرابات التي تشهدها كازاخستان، ما أثار قلق المستهليكن من تقلص الإمدادات.

وبعد تسجيل استقرار في أسعار الغاز قبل نهاية العام الماضي، ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بأكثر من 40% هذا الأسبوع، حيث تراجعت إمدادات الغاز الروسي عبر أنابيب الغاز الرئيسية إلى أدنى معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام، منذ عام 2015 على الأقل.

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وكثفت أزمة أسعار الغاز الطبيعي الضغوط على المستهلكين، واضطرت بعض الشركات في أوروبا إلى خفض إنتاجها.

وزادت العقود الآجلة لخام نفط برنت بـ 53 سنتا، بما يعادل 0.63%، إلى 82.52 دولار للبرميل، بعد قفزة 1.5% في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 سنتا، بما يعادل 0.6% أيضا، إلى 80 دولارا للبرميل، بعدما ارتفعت 2.1% في الجلسة السابقة.

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بقلم المال - خاص

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