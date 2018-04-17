على خلفية التهديدات الإيرانية: إسرائيل تلغي مناورات جوية بالولايات المتحدة

عادل عبد الجواد: ألغى سلاح الجو الإسرائيلي تدريبات جوية كان المقرر تنفيذها بولاية "آلاسكا" بالولايات المتحدة، حيث تشير التقديرات إلى أن القرار اتخذ على خلفية التهديدات الإيرانية بالثأر لمقتل عناصر الحرس الثوري السبعة في سوريا مؤخرا. حسبما ورد بموقع "واللا" الإسرائيلي.وقال المتحدث باسم الجيش

عادل عبد الجواد:

ألغى سلاح الجو الإسرائيلي تدريبات جوية كان المقرر تنفيذها بولاية “آلاسكا” بالولايات المتحدة، حيث تشير التقديرات إلى أن القرار اتخذ على خلفية التهديدات الإيرانية بالثأر لمقتل عناصر الحرس الثوري السبعة في سوريا مؤخرا. حسبما ورد بموقع “واللا” الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ردا على ذلك فإنه تم تأجيل المشاركة في التدريبات الجوية لشهر مايو المقبل، وبعد تقييم الوضع في سلاح الجو قررت أن تتوقف الطائرات عن المشاركة في هذه العملية.

وكانت وكالة “تسنيم” الإيرانية قد أعلنت عن مقتل 7 عسكريين إيرانيين بنتيجة الغارة على مطار تيفور سوريا.