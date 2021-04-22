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على خلفية احتدام الجائحة هناك.. «الطيران الإماراتية» تعلق الرحلات القادمة من الهند

أكدت الهيئة استثناء رعايا الإمارات والبعثات الدبلوماسية بين البلدين
مصطفى الجُدي 9:37 م, الخميس, 22 أبريل 21 9:37 م, الخميس, 22 أبريل 21

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قالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، إنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية القادمة من الهند، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى الهند، وذلك على خلفية احتدام جائحة كورونا هناك.

واشرطت الهيئة على القادمين من الهند عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما، لكي يسمح لهم بدخول الدولة، وذلك اعتبارا من الساعة 23:59 يوم السبت الموافق 24 أبريل 2021 ولمدة 10 أيام قابلة للتمديد مع استمرار رحلات الشحن بين البلدين.

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وؤ والوفود الرسمية وطائرات رجال الأعمال وأصحاب الإقامة الذهبية من هذا القرار على أن يتم إلزامهم بالإجراءات الوقائية.

وأضافت الهيئة إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتقييم الوضع الوبائي في جمهورية الهند الصديقة، وفي إطار التنسيق والتعاون المستمر مع جميع الجهات المعنية داخل وخارج الدولة التي تراقب تطورات الأوضاع بشكل مستمر للمحافظة على أمن وسلامة الطيران المدني”.

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وتثير متحورة “هندية” بدورها القلق، نظرا لخصائصها والتدهور السريع للوضع الصحي في الهند.

واكتشفت المتحورة “B.1.617” غرب الهند في أكتوبر وتعد “متحورة مزدوجة”، لأنها تحمل طفرتين مقلقتين على مستوى بروتين شوكة فيروس سارس-كوف-2 وهو نتوء على غلافه يتيح له الالتصاق بالخلايا البشرية.

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بقلم مصطفى الجُدي

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