على خطى «فيزا» و«ماستركارد».. «أمريكان إكسبريس» تعلق أنشطتها في روسيا

بطاقات أمريكان إكسبريس الصادرة عالميا لن تعمل بعد الآن في المتاجر

أعلنت شركة بطاقات الائتمان العالمية “أمريكان إكسبريس” أنها قررت تعليق جميع عملياتها في روسيا وروسيا البيضاء، لتنضم إلى عدد متزايد من الشركات الغربية في مقاطعة الأعمال هناك بسبب غزو موسكو لأوكرانيا، بحسب وكالة رويترز.

وقالت أمريكان إكسبريس في بيان على موقعها الإلكتروني “في ضوء الهجوم الروسي المستمر وغير المبرر على شعب أوكرانيا، تعلق أمريكان إكسبريس جميع العمليات في روسيا”.

وأضافت أمريكان إكسبريس “إننا ننهي أيضا جميع العمليات التجارية في روسيا البيضاء”.

وحذت أمريكان إكسبريس بذلك حذو نظيرتيها الأمريكيتين فيزا وماستركارد، اللتين أعلنتا تعليق عملياتهما الروسية، وكذلك شركة المدفوعات باي بال هولندنجز.

بطاقات أمريكان إكسبريس الصادرة عالميا لن تعمل بعد الآن في المتاجر أو في أجهزة الصراف الآلي في روسيا

وقالت أمريكان إكسبريس إن بطاقاتها الصادرة عالميا لن تعمل بعد الآن في المتاجر أو في أجهزة الصراف الآلي في روسيا، إضافة إلى ذلك، فلن تعمل البطاقات الصادرة عن البنوك الروسية خارج روسيا على شبكة أمريكان إكسبريس.

أمريكان إكسبريس تعلق تعاملاتها مع بنوك روسية

وقالت الشركة إنها علقت بالفعل علاقاتها مع البنوك الروسية المشمولة بالعقوبات الأمريكية والدولية.

بنوك روسية تتحول إلى يونيون باي

وأعلنت مجموعة من البنوك الروسية أمس الأحد، أنها ستبدأ قريبا في إصدار بطاقات تستخدم نظام مشغل البطاقات الصيني يونيون باي Union Pay مقرونا بشبكة مير الروسية، وذلك بعد أن قالت فيزا وماستر كارد إنهما علقتا عملياتهما في روسيا.

وجاءت الإعلانات المتعلقة بالتحول إلى يونيون باي أمس الأحد من سبير بنك وهو أكبر بنك روسي وكذلك بنك ألفا وبنك تينكوف.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رحب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقراري شركتي فيزا وماستركارد بتعليق عملياتهما في روسيا.

وأضاف بيان للبيت الأبيض أن “الرئيس بايدن أشار إلى أن إدارته تزيد من المساعدات الأمنية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا وتعمل عن كثب مع الكونجرس لضمان توفير تمويل إضافي”.

وأعلنت شركتا فيزا وماستركارد الأمريكيتان للمدفوعات، أنهما علقتا عملياتهما في روسيا بسبب غزو أوكرانيا وأنهما ستعملان مع عملائهما وشركائهما لوقف جميع المعاملات في البلاد.

فيزا: في غضون أيام لن تسري جميع المعاملات ببطاقات فيزا الصادرة داخل روسيا خارج البلاد

وقالت شركة فيزا، إنه في غضون أيام لن تسري جميع المعاملات ببطاقات فيزا الصادرة داخل روسيا خارج البلاد ولن تعمل أي بطاقات فيزا صادرة خارج روسيا بعد الآن داخل البلاد.

وقال ال كيلي الرئيس التنفيذي لشركة فيزا في بيان “نحن مضطرون لاتخاذ إجراء في أعقاب الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا والأحداث غير المقبولة التي شهدناها.