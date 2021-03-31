على خطى ترامب .. إدارة بايدن تنزع صفة «الأرض المحتلة»عن الضفة الغربية

امتنعت الولايات المتحدة عن وصف الضفة الغربية فى فلسطين بـ”الأرض المحتلة”، فى تقريرها السنوي بشأن حقوق الإنسان، لتحذو الإدارة الأمريكية الجديدة بذلك حذو إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، حسبما نشرته وكالة “فرانس برس”.

الخارجية الأمريكية: الكلمات المستخدمة لتوصيف إسرائيل والأراضي الفلسطينية لا تعكس موقفا

ووفق فقرة من تقريرها السنوي، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن “الكلمات المستخدمة لتوصيف إسرائيل والأراضي الفلسطينية، لا تعكس موقفا بشأن أي من قضايا الوضع النهائي التي سيتم التفاوض بشأنها من قبل أطراف النزاع، ولا سيما حدود السيادة الإسرائيلية في القدس أو الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية”.

وأضافت الخارجية الأمريكية: “هذا الجزء من التقرير يغطي إسرائيل، وكذلك مرتفعات الجولان، وأراضي القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل خلال حرب يونيو 1967”.

الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في العام 2017

وأشار التقرير إلى أن “الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في العام 2017، وبسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان في العام 2019”.

وفي إطار الإجابة عن السبب الذي دفع بالوزارة إلى عدم العودة إلى الصيغة التي كانت معتمدة قبل العام 2018، أوضحت ليزا بيترسون، المسؤولة عن حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية، أن “الدبلوماسيين الأمريكيين فضلوا الالتزام بالمحددات الجغرافية فحسب”، حيث أن إدارة ترامب كانت قد تخلت عن توصيف الضفة الغربية بـ”الأرض المحتلة” في تقاريرها السابقة.

وقالت للصحفيين: “هذا الأمر يتماشى مع ممارساتنا العامة، ونعتقد أيضا أنه أوضح وأكثر فائدة للقراء الذين يسعون للحصول على معلومات عن حقوق الإنسان في هذه المناطق”.

تجدر الإشارة إلى أن الخارجية الأمريكية، واظبت حتى تسلم ترامب السلطة في 2017، على تخصيص فصل لـ”إسرائيل والأراضي المحتلة” في تقريرها السنوي الذي تعده سنويا حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، فيما تغير هذا العنوان في العام 2018، إلى “إسرائيل والضفة الغربية وغزة”، وهي نفس العبارة التي وردت في التقرير الصادر أمس الثلاثاء.

وفى ديسمبر 2017، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ووصف ترامب هذا التحرك بأنه “خطوة متأخرة جدا” من أجل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط والعمل باتجاه التوصل إلى اتفاق دائم.

وأكّد ترامب في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة تدعم حل الدولتين إذا أقره الإسرائيليون والفلسطينيون.

وقال ترامب من البيت الأبيض حينها إنه يرى أن هذا التحرك يصب في مصلحة الولايات المتحدة ومسعى تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

ترامب طالب الخارجية الأمريكية ببدء الاستعدادات لنقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس

وطالب ترامب وزارة الخارجية الأمريكية ببدء الاستعدادات لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.

وانتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخطوة الأمريكية، معتبرا أنها تمثل “إعلاناً بانسحاب الولايات المتحدة من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية السلام”.

كما حذر عباس من أن الخطوة “تصب في خدمة الجماعات المتطرفة” في المنطقة.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب عام 1967، لكن المجتمع الدولي لم يعترف بأنها جزء من إسرائيل.

ويعتبر قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ارتدادا عن سياسة اتبعتها الولايات المتحدة لعشرات السنين، واختلافا حادا عن رؤية باقي المجتمع الدولي بشأن وضع المدينة.

ويطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية. ووفقا لاتفاقية السلام الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في عام 1993، فإن الوضع النهائي للقدس يجب بحثه في المراحل الأخيرة من عملية السلام.

ولم تنل السيادة الإسرائيلية على القدس بأي اعتراف دولي، وحتى الآن أبقت كل الدول سفاراتها في تل أبيب.