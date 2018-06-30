على خطى السعودية ..الكويت تقرر رفع إنتاج النفط

رويترزقل وزير الطاقة الكويتي بخيت الرشيدي في حديث صحفي نشر يوم السبت إن الكويت سترفع مستوى إنتاج النفط بمقدار 85 ألف برميل يوميا اعتبارا من يوم الأحد بموجب اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين. . وقال الرشيدي لصحيفة الراي الكويتية ”الكويت سترفع إنتاجها النفطي بد

رويترز

قل وزير الطاقة الكويتي بخيت الرشيدي في حديث صحفي نشر يوم السبت إن الكويت سترفع مستوى إنتاج النفط بمقدار 85 ألف برميل يوميا اعتبارا من يوم الأحد بموجب اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين.

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وقال الرشيدي لصحيفة الراي الكويتية ”الكويت سترفع إنتاجها النفطي بدءا من غد إلى 2.785 مليون برميل نفط يوميا، بزيادة 85 ألفا عن مايو، وذلك بناء على اتفاق دول خفض الإنتاج“.

واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون هذا الشهر على زيادة الإنتاج اعتبارا من يوليو تموز.

وتعتزم السعودية ضخ ما يصل إلى 11 مليون برميل يوميا في يوليو تموز بينما قالت روسيا إنها قد ترفع الإنتاج بأكثر من 200 ألف برميل يوميا.

وسجلت أسعار النفط 80 دولارا للبرميل في العام الحالي لأول مرة منذ عام 2014 مما دفع مستهلكين مثل الولايات المتحدة للتعبير عن قلقهم.

وتأتي زيادة الإنتاج في وقت حثت فيه الولايات المتحدة بعض أعضاء أوبك على زيادة الإنتاج لتعويض خسائر الإمداد الناتجة عن إعادة فرض عقوباتها على إيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر يوم السبت إن العاهل السعودي الملك سلمان وافق على طلبه زيادة إنتاج النفط ”بما قد يصل ربما إلى مليوني برميل يوميا“ لتعويض نقص الإنتاج من إيران وفنزويلا.