طاقة

علي حمزة: وزير البترول وافق على توصيل الغاز لمصانع الصعيد

البداية ستكون بالمدن الصناعية بمحافظتى أسوان وقنا
أحمد اللاهوني 9:20 م, الأحد, 6 ديسمبر 20 9:20 م, الأحد, 6 ديسمبر 20

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أعلن المهندس علي حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، عن موافقة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية على توصيل الغاز الطبيعى ببعض مدن الصعيد.

علي حمزة: البداية ستكون بالمدن الصناعية بمحافظتى أسوان وقنا

وقال رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، فى تصريحات لـ”المال” على هامش اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين اليوم، إن البداية ستكون بالمدن الصناعية بمحافظتى أسوان وقنا يليها بعد ذلك باقي مدن الصعيد، بهدف دعم الصناعة وتوفير كافة احتياجاتها من أشكال الطاقة المختلفة.

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واجتمع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، خلال شهر نوفمبر الماضى، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصناعة.

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة الداعمة لهذا القطاع الحيوى بهدف تنمية وتحفيز الاستثمارات الوطنية وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم وتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية وزيادة الصادرات مما يسهم بفاعلية فى دعم الاقتصاد المصرى.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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