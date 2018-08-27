على حساب الزمالك.. النجوم يحقق أول فوز في تاريخه بالدوري

علي المصريفجر فريق الكرة بنادى نجوم إف سي، كبرى مفاجآت الموسم، بتغلبه على مضيفه الزمالك بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على استاد بتروسبورت، في ختام لقاءات اﻷسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وعكس سير المباراة التي سيطر عليها الزمالك منذ انطلاقتها، سجل المخضرم صلاح أمي

علي المصري

فجر فريق الكرة بنادى نجوم إف سي، كبرى مفاجآت الموسم، بتغلبه على مضيفه الزمالك بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على استاد بتروسبورت، في ختام لقاءات اﻷسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وعكس سير المباراة التي سيطر عليها الزمالك منذ انطلاقتها، سجل المخضرم صلاح أمين المتخصص في هز شباك الزمالك هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 27، بقذيفه مدوية سكنت على يسار محمود عبدالرحيم “جنش”، لتعلن عن الهدف اﻷول للفريق الصاعد حديثا، في تاريخه بالدوري الممتاز.

حاول الزمالك كثيرا إدراك التعادل، لكن خبرة وتألق أحمد سعد حارس النجوم، وخط الدفاع بقيادة محمود فتح الله، حالا دون ذلك، وعاند الحظ القلعة البيضاء، بعدما تصدي القائم لرأسية الكونغولي كابونجو كاسونجو، في الشوط الثاني.

بهذا الفوز، يحقق نجوم إف سي أول فوز في تاريخه بمسابقة الدوري المصري الممتاز، رافعا رصيده للنقطة الخامسة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند سبعة نقاط، وتلقى خسارته اﻷولى هذا الموسم بالمسابقة.