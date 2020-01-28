طارق عامر يعلن تمديد مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن البنك قرر تمديد مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 4 أعوام أخرى “على حساب أرباحه”.

وقال عامر في لقاء له مع برنامج “مساء دي إم سي”، إن القرار جاء بعد النجاح الذي حققته المبادرة في الفترة الماضية.

وأضاف عامر أن تلك المبادرة وفرت 160 مليار جنيه لـ86 ألف شركة صغيرة.

واستطرد: “لكن هذا الرقم غير كاف”.

وتابع: “سيعمل البنك على زيادة الرقم حيث أنه سمح للبنوك التابعة بتخصيص 20% من محفظتها لدعم تلك المبادرة”.

والزم “المركزي” البنوك بزيادة حجم الائتمان الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ليصل إلى 20% من إجمالى محفظة التسهيلات الإئتمانية لكل بنك بحلول 2020.

وأكد عامر أن البنوك كانت تركز في الماضي على تمويل المشاريع الكبيرة، لكنها اتجهت الآن إلى مساندة المشروعات الصغيرة.

وتابع: “المشروعات الصغيرة تخدم قطاعات كبيرة في الاقتصاد”.

ولفت عامر إلى هناك مبادرات أخرى تشمل قطاعات الصناعة الكبيرة بمبلغ 100 مليار جنيه.

وكان خبراء مصرفيون طالبوا في تصريحات لـ”المال” بمد مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة.

وعزا الخبراء ذلك إلى أن حاجة السوق للتمويل المدعوم في ظل حرمان بعض المشروعات من قروض المبادرة.

والمبادرة أطلقها المركزي مطلع 2016 لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة.

وآنذاك أعلن البنك أنه سيضخ 200 مليار جنيه لدعم تلك المشروعات بسعر فائدة لا يزيد على 5% سنوياً.

وأشار إلى أن البرنامج يعمل على توفير السيولة لنحو 350 ألف شركة سنوياً، ويساعد على إيجاد فرص عمل لنحو 4 ملايين مواطن.

وتشجع الحكومة الشركات الصغيرة في القطاع غير الرسمي على الاندماج في “الرسمي” عبر توفير التمويل الرخيص.