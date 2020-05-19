«على بالك ايه» مبادرة جديدة لمستشفى الناس للأطفال بالتعاون مع «ارنزاد»

أطلقت مستشفى الناس الخيري في شبرا الخيمة مبادرة “على بالك ايه”، بالتعاون مع موقع التواصل الاجتماعي “ارنزاد”، التابع لمجموعة انفلونس كوميونيكيشنز، و”جيبشن” للمعارض الفنية، و“ارت كافيه”؛ استكمالًا لمسيرة المستشفى في تخفيف الآلام عن الأطفال المرضى ورسم السعادة على شفاههم، ومنحهم الأمل في حياة ومستقبل أفضل.

تهدف مبادرة “على بالك ايه” إلى توفير طرق علاج تكميلية مبتكرة للأطفال المرضى؛ لدعم حالتهم النفسية وتعظيم قدراتهم في محاربة المرض والتغلب عليه، إيمانًا بأن فن الرسم والتلوين من أساليب العلاج الجديدة المتعارَف عليها من قِبل الأطباء حول العالم.

وتعاون المستشفى مع الشركات الثلاث في توفير كتب تلوين تحتوي على رسومات مستوحاة من لوحات عدد من شباب المبدعين من الرسّامين المصريين، إضافة إلى توفير أدوات التلوين لدعمهم نفسيًّا بطريقة ترفيهية ومسلّية، ومنحهم فرصة للتعبير عن معاناتهم مع المرض، مع وضع تلك الرسومات على جدران أقسام الأطفال بالمستشفى، مما سينعكس إيجابًا على حالتهم النفسية والصحية.

وأعربت النائبة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجود ومستشفى الناس للأطفال، عن سعادة مستشفى الناس للأطفال بهذه المبادرة الكريمة للشركات المساهمة، وتوجهت لهم بالشكر العميق على اهتمامهم بالأطفال المرضى، مع تمنياتها لاستمرار هذا التعاون المثمر بين جميع الأطراف لصالح كل طفل مريض على أرض مصر.

ويُعدّ المستشفى من أكبر المراكز الطبية المتميزة في المنطقة العربية وقارة أفريقيا بطاقتها الاستيعابية التي تصل إلى حوالي 600 سرير.

وانتهت مباني المستشفى الخمسة منها بالكامل من حيث الإنشاءات والتشطيب والتجهيز على مساحة 30 ألف متر مربع، إضافة إلى مبني الخدمات الحديث مما يحتوي على 10 غرف عمليات و140 وحدة رعاية مركزة و4 وحدات للقسطرة القلبية و48 عيادة خارجية نجح المستشفى مؤخرًا في إجراء أكثر من 400 عملية من بداية 2020.

أسهمت شركة انفلونس كوميونيكيشنز بالمشاركة مع قاعدة عملائها العريضة، في توفير أكثر من 3 ملايين وحدة من المستلزمات الطبية.

وتم الوفاء باحتياجات مستشفيات الأقصر وإسنا، و5 مستشفيات بالفيوم، و4 مستشفيات بالمنيا، وتجهيز مبنى للحجر الصحي للمصابين، بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، وتزويده بكل الاحتياجات اللازمة لتقديم الدعم الطبي للمصابين بطاقة استيعابية 150 سريرًا.

كما أسهمت الشركة أيضًا في دعم ما يقرب من 100 ألف أسرة من الأسر المتضررة، في إطار مبادرات دعم العمالة اليومية.