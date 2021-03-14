«على بابا» الصينية مهددة بغرامة تتجاوز مليار دولار بسبب الاحتكار

في أكتوبر 2020، أطلقت الهيئة الصينية للرقابة على السوق تحقيقا ضد على بابا بشأن ممارسات احتكارية

تبحث هيئة مكافحة الاحتكار في الصين فرض غرامة قياسية، هي الأكبر في تاريخ الشركات الصينية، على عملاق التجارة الإلكترونية الصيني شركة على بابا، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.

ستفوق الغرامة تلك التي دفعتها شركة “كوالكوم” في 2015 والتي بلغت 975 مليون دولار

ومن المتوقع أن الغرامة التى ستفرض على شركة على بابا ستفوق تلك التي دفعتها شركة “كوالكوم” في 2015 والتي بلغت 975 مليون دولار بسبب ممارسات بالمنافسة غير العادلة.

في أواخر أكتوبر 2020 أطلقت الهيئة الصينية للرقابة على السوق والتنظيم تحقيقا ضد شركة على بابا

وفي أواخر أكتوبر 2020، أطلقت الهيئة الصينية للرقابة على السوق والتنظيم تحقيقا ضد شركة على بابا بشأن ممارسات احتكارية.

بدورها أبدت شركة على بابا استعدادها للتعاون الفعال مع السلطات.

تعد شركة على بابا أكبر شركة إنترنت في الصين تعمل في مجال التجارة الإلكترونية

وتعد شركة على بابا أكبر شركة إنترنت في الصين تعمل في مجال التجارة الإلكترونية منذ عام 1999، وتمتلك المجموعة منصات مختلفة للتجارة الإلكترونية مثل “علي بابا إكسبريس” و”تاباو” و”تمال”.

يذكر أن السلطات في بكين أوقفت طرحا أوليا عاما كان مزمعا بقيمة 37 مليار دولار من مجموعة آنت، الذراع المالية عبر الإنترنت لشركة علي بابا.

فى يناير الماضى ظهر الملياردير الصيني جاك ما مؤسس علي بابا للمرة الأولى منذ الحملة التي شنتها السلطات

وفى يناير الماضى، ظهر الملياردير الصيني جاك ما، مؤسس شركة علي بابا للمرة الأولى منذ الحملة التي شنتها جهات رسمية حكومية في الصين ضد إمبراطورية الأعمال التي يمتلكها.

وأثار غياب ما في الفترة الأخيرة تكهنات باختفائه وسط تدقيق رسمي على نشاط شركاته.

والتقى جاك ما حينها بمئة معلم من مناطق ريفية عبر تقنية الفيديو كونفرانس وفقا لوسائل إعلام محلية حكومية.

ارتفعت أسهم مجموعة علي بابا للتجزئة بواقع 5.00 % بدفعة من الأنباء عن الظهور الأول لمالك الشركة

وارتفعت أسهم مجموعة علي بابا للتجزئة بواقع 5.00 % بدفعة من الأنباء عن الظهور الأول لمالك الشركة، وذلك أثناء تعاملات بورصة هونج كونج.

وكان موقع تيانمو نيوز، المدعوم من الحكومة المحلية لولاية زيجيانج الصينية، هو أول من نشر خبر ظهور جاك ما وهو يتحدث إلى المعلمين في إطار مبادرات مؤسسة الأعمال الخيرية المملوكة له.

وجرت العادة على انعقاد هذا الاجتماع السنوي في منتجعات مدينة سانيا الصينية، لكنه انعقد هذا العام عبر الإنترنت بسبب القيود المفروضة للحد من انتشار كوفيد-19.

وأثناء حديثه في ذلك الاجتماع السنوي، قال ما : “لا يمكننا الاجتماع في سانيا بسبب الوباء”.

وأضاف: “عندما ينتهي الوباء، لا بد أن يكون لدينا وقت لانطلاق الجميع إلى سانيا لنجتمع مرة أخرى”.

وظهر ما في الفيديو مرتديا سترة زرقاء وهو يجلس في مواجهة الكاميرا مباشرة يتحدث إلى المعلمين بينما تظهر في الخلفية جدران من الرخام رمادية اللون وفي الأرضية سجادة مخططة.

ولم يتضح من خلال هذا الفيديو، ولا من مقال تيانمو نيوز، المكان الذي كان جاك ما يتحدث منه.

فى ديسمبر الماضى، استدعى البنك المركزي في الصين مسئولين تنفيذيين في مجموعة آنت

وفى ديسمبر الماضى، استدعى البنك المركزي في الصين مسئولين تنفيذيين في مجموعة آنت، وأصدر تعليمات بإعادة هيكلة أساسية لعمليات الشركة.

ويعتبر جاك ما شريكا مؤسسا أساسيا في مجموعة آنت، أكبر مورد لخدمات المدفوعات الإلكترونية في الصين.

وسبق عملية إعادة الهيكلة قرار برفض طلب تقدمت به آنت لإدراجها في بورصة هونج كونج.

وتوقع خبراء في أسواق المال قبل رفض طلب المجموعة أن يكون الطرح الذي تقدمت به المجموعة للإدراج في بورصة هونج كونج بقيمة 37 مليار دولار هو الأكبر الذي تشهده الأسواق العالمية في 2020.

في سياق منفصل، فتحت هيئة تنظيم السوق الصينية تحقيقا في مزاعم تورط شركة علي بابا في ممارسات احتكارية.

وأثار غياب جاك ما عن تسجيل حلقة في برنامج “أفريكا بزنس هيروز” التليفزيوني، الذي يشارك في لجنة التحكيم الخاصة به، شكوكا في اختفاء الملياردير الصيني.