على امتداد ترعة الحمام بالعلمين.. وزير الزراعة يتفقد مشروع الـ 42 ألف فدان بالساحل الشمالي

قام السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتفقد مشروع الـ 42 ألف فدان بالساحل الشمالي، امتداد ترعة الحمام، وذلك في جولته اليوم على بعض المشروعات الزراعية بمنطقتى الضبعة والعلمين.

“القصير” وجه بحصر جميع مساحات أراضي المشروع وهيئة التعمير على الطبيعة وتحديد المساحات التي لم يتم زراعتها، وكذلك متابعة مستحقات الدولة لدى الغير، ‏وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية برفع كفاءة جميع الأصول التابعة للدولة وحسن استغلالها، وإدارتها اقتصاديا حتى تحقق الأهداف المرجوة منها .

‏كما وجه وزير الزراعة باستخدام أساليب الري الحديث والزراعة بالتقاوى المعتمدة لتحقيق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه.

‏وكان وزير الزراعة قام صباح اليوم بزيارة إلى مشروع مستقبل مصر الزراعي بمنطقة الضبعة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمشروع ومتابعة حصاد المحاصيل الصيفية والاستعداد لزراعة المحاصيل الشتوية.

‏رافق الوزير في زيارته اليوم د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، د. عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، د. رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية، د. حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى د. أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، والمهندس محمد يحيى رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف، والدكتور أحمد عبد العزيز مساعد رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية.