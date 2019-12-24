على الهواء.. زوجة فلسطيني تطلب تجنيس أبنائها ومتبرع يتكفل بالنفقات والداخلية تستجيب (فيديو)

طالبت سيدة ، متزوجة من فلسطيني تجنيس أبناءها المقيمين معها داخل مصر بالجنسية المصرية ، حيث لاتستطيع تحمل نفقات عمل جوزات سفر مصرية ذلك أنها تعيش في الأرياف وليس لها مقدرة مالية . وأضافت في مداخلة هاتفية لها مع برنامج…

طالبت سيدة ، متزوجة من فلسطيني تجنيس أبناءها المقيمين معها داخل مصر بالجنسية المصرية ، حيث لاتستطيع تحمل نفقات عمل جوزات سفر مصرية ذلك أنها تعيش في الأرياف وليس لها مقدرة مالية .

وأضافت في مداخلة هاتفية لها مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد لعرض مشكلتها :لدي بنتين الأولي عمرها 22 عاما بكلية الدراسات الإسلامية والثانية بالثانوية وليس لديهم بطاقات رقم قومي مصرية وهو مايصعب عليهم الحركة داخل البلاد.

وقال مقدم البرنامج الإعلامي أحمد موسى إن هناك متبرعا تكفل بنفقات تجنيس الأبناء وجوزات السفر للأبناء حيث سيقدم 17 ألف جنيه منحة مقدمة منه للسيدة ، مؤكدا أن وزير الداخلية استجاب لمشكلتها وقرر حل مشكلة استخراج أوراق الجنسية للسيدة.