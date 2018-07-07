على المصيلحي يوجه مديري التموين بحل مشاكل فصل الأفراد من البطاقات

محمد مجدي أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن من أكبر المشكلات التي تواجه المواطن حامل البطاقة التموينية هو حدوث فصل أفراد بشكل غريب من البطاقات التموينية.وقال المصيلحي، في اجتماع لمديري ووكلاء وزارة التموين بقاعة كلية التجارة بجامعة القاهرة، اليوم السبت: "مش هنقبل بالشماعات اللي بيت

محمد مجدي



أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن من أكبر المشكلات التي تواجه المواطن حامل البطاقة التموينية هو حدوث فصل أفراد بشكل غريب من البطاقات التموينية.

وقال المصيلحي، في اجتماع لمديري ووكلاء وزارة التموين بقاعة كلية التجارة بجامعة القاهرة، اليوم السبت: “مش هنقبل بالشماعات اللي بيتحط عليها أخطاء الفصل بشكل غير صحيح”.

وطالب المصيلحي من مديري ووكلاء وزارة التموين تطوير عمل مكاتب التموين تطوير عمل الموظفين، والذي يقوم على العمل وفقًا لخدمة المواطنين.

وأوضح أنه يجب تغيير الرؤية في الفكر وتغيير مناخ العمل، ولحدوث ذلك يجب أن تكون الوزارة داعمة للمديريات والمكاتب التموينية.