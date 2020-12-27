اقتصاد وأسواق

على المصيلحي: احتياطى المقررات التموينية يكفى من 3.2 حتى 25.3 شهر

وقال وزير التموين، إنه يتم حاليا البدء فى تنفيذ خطة لتطوير المخابز المليونية الكبرى، لتصبح احتياطيا استراتيجيا
محمد مجدي 2:19 م, الأحد, 27 ديسمبر 20 2:19 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

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أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أنه يتم حاليا البدء فى تنفيذ خطة لتطوير المخابز المليونية الكبرى، لتصبح احتياطيا استراتيجيا.

وقال المصيلحى خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن للإعلان عن حصاد وزارة التموين عام 2020، أنه يوجد احتياطى استراتيجى كبير من المقررات التموينية، حيث إن احتياطى السكر التموينى يكفى 3.2 شهر ، الأرز 11.1 شهر .

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وأضاف وزير التموين، أن الاحتياطى التموينى من القمح يكفى 5.5 شهر، الزيت التموينى 4.3 شهر ، المكرونة 5.8 شهر، الدواجن 13.4 شهر، اللحوم الحية السودانى 25.3 شهر.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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